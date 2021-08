Des sous-marins nucléaires chinois « traquent » le nouveau porte-avions britannique à travers le Pacifique | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Mais ils ont été détectés par des opérateurs de sonars anti-sous-marins à bord des frégates protégeant le Carrier Strike Group. Deux sous-marins de la classe Shang de 7 000 tonnes, armés de missiles de croisière, ont été localisés par des spécialistes dans les salles des opérations du HMS Kent et du HMS Richmond alors que le groupe aéronaval quittait la mer de Chine méridionale et se dirigeait vers l’océan Pacifique. La Royal Navy s’attendait à une activité des sous-marins chinois et des navires espions de Pékin pour la collecte de renseignements, et le porte-avions a été surveillé pendant une courte période avant d’être localisé par un radar sonar.

Les opérateurs à bord des frégates, qui travaillaient ensemble selon un schéma de balayage, ont « pingé » – une terminologie navale pour localiser un contact sous la surface – dans les six heures suivant le départ de la mer de Chine méridionale, une zone sur laquelle Pékin insiste sur le fait qu’elle a la souveraineté de la mer voies après avoir construit plusieurs îles artificielles.

“La Chine augmente sa sous-force à grande vitesse, et nous ne devons pas les sous-estimer, mais ils n’ont pas l’expérience de combat que les escadrons de sous-marins américains et britanniques ont développée à la suite des opérations de la guerre froide dans les espaces sombres de l’Atlantique”, a déclaré une source navale hier soir.

“Pékin utilise la technologie pour localiser nos positions, mais déploie des sous-marins pour renforcer son intention plus large d’évoluer vers le statut de superpuissance et de dominer le commerce et la sécurité à travers le Pacifique – contrairement au droit international.”

Pékin exploite six nouveaux sous-marins de deuxième génération, officiellement connus sous le nom de classe Type 093, qui sont entrés en service en 2006. Bénéficiant d’un équipage de 85 personnes, ils peuvent rester en mer pendant 80 jours avec la capacité de livrer des missiles supersoniques tueurs de navires.

Un sous-marin de la classe Royal Navy Astute aurait identifié un troisième bateau Shang alors qu’il patrouillait devant le groupe de travail dans ce que les sous-mariniers appellent « running silent » un processus, dans lequel aucun bruit n’est fait par l’équipage et permet aux opérateurs de localiser n’importe quel sous-marin -contact de surface.

Les opérateurs peuvent identifier la plupart des navires de guerre et des sous-marins par le son généré par ses hélices – une caractéristique unique à chaque sous-marin – qui est référencée dans une « bibliothèque numérique » de sons sous-marins.

La Chine possède actuellement 66 sous-marins, plus que la marine américaine et la Royal Navy, qu’elle utilise pour projeter sa puissance militaire afin d’influencer les nations du Pacifique où le président Xi Jinping a déclaré que son pays dominerait le commerce et réunifierait l’île de Taïwan avec la Chine continentale. .

Des sources de la marine américaine affirment que les navires chinois ont tenté de suivre les navires américains et sont de plus en plus actifs dans le Pacifique.

En 2015, le porte-avions USS Ronald Reagan a été traqué par un sous-marin chinois et en 2009, un sous-marin chinois de la classe Song a fait surface à moins de huit kilomètres du porte-avions USS Kitty Hawk, apparemment sans être détecté.

Hier soir, le HMS Queen Elizabeth et son groupe de navires d’escorte ont été amarrés au port d’Apra, la base de la marine américaine à Guam. Les visites prévues en Corée du Sud et au Japon ont été annulées en raison de Covid.

Les HMS Richmond et Kent se dirigeaient vers l’île japonaise de Kyūshū, où ils accosteront à la base navale américaine de Sasebo.

S’exprimant hier soir, l’ancien contre-amiral Chris Parry qui, pendant la guerre des Malouines, a été impliqué dans le seul naufrage d’un sous-marin ennemi depuis la Seconde Guerre mondiale, a déclaré : et plus silencieux.

«Cela montre que nos capacités anti-sous-marines qui ont considérablement diminué pendant l’Irak et l’Afghanistan sont de retour à la vitesse supérieure et dopent ce qu’elles sont censées faire. C’est une bonne nouvelle.