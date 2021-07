Des sous-titres pour les tweets vocaux enfin ajoutés pour une meilleure accessibilité

Cela fait plus d’un an que Twitter a lancé les tweets vocaux, offrant aux utilisateurs la possibilité de tweeter un message vocal d’une durée maximale de 140 secondes. La société a désormais résolu les problèmes d’accessibilité en proposant des sous-titres pour les tweets vocaux…

Twitter a initialement proposé des tweets vocaux à un nombre limité d’utilisateurs iOS, avant un déploiement plus large plus tard dans l’année.

La société a déclaré à l’époque que la voix était destinée à offrir “une touche plus humaine” aux tweets.

Twitter est l’endroit où vous allez parler de ce qui se passe. Au fil des ans, des photos, des vidéos, des gifs et des personnages supplémentaires vous ont permis d’ajouter votre propre style et votre personnalité à vos conversations. Mais parfois, 280 caractères ne suffisent pas et certaines nuances conversationnelles se perdent dans la traduction. Dès aujourd’hui, nous testons une nouvelle fonctionnalité qui ajoutera une touche plus humaine à la façon dont nous utilisons Twitter : votre propre voix.

Les militants de l’accessibilité ont rapidement souligné que l’entreprise n’offrait pas de sous-titres aux personnes sourdes ou malentendantes. Twitter s’est excusé et a promis d’ajouter une fonction de transcription.

Tester les tweets vocaux plus tôt cet été nous a fait réaliser combien de travail nous devons encore faire en tant qu’entreprise, et nous nous sommes engagés à rendre Twitter plus inclusif pour la communauté des personnes handicapées – en créant une équipe dédiée pour se concentrer sur une plus grande accessibilité, des outils et un plaidoyer. sur tous nos produits.