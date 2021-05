Des stars de la K-pop apparaissent dans le nouveau film sur le thème de la cryptographie “ Twenty Hacker ”

Compartir

Capture d’écran de la bande-annonce. Source: Youtube / EonTalk

Une galaxie de stars de la K-pop devenues acteurs est susceptible d’attirer les fans de musique et de cinéma vers un nouveau film sud-coréen à thème cryptographique qui commencera à être diffusé sur les principales plateformes internationales dans les prochains jours.

Comme rapporté l’année dernière, la pop star Kwon Hyun-bin, également connue sous le nom de Viini, du groupe de garçons K-pop JBJ, a été recrutée pour jouer le rôle principal dans ce qui a été initialement filmé comme une mini-série, mais il a ensuite été monté dans un film. . Initialement appelé Romantic Hacker, le film est maintenant sorti en Corée du Sud sous le nom de Twenty Hacker. Selon Newsen, le film marque les débuts cinématographiques de la star.

Cho Hyun-young, ancienne membre du groupe de filles Rainbow, figure également dans le film. Cho a agi ces dernières années depuis la dissolution du groupe leader des charts.

Et une autre star du groupe de filles devenue actrice joue l’intérêt amoureux de Kwon: Im Na-young, ancien membre des groupes pop IOI et Pristin. J’ai interprété l’une des chansons qui apparaissent sur la bande originale du film.

Comme si cela ne suffisait pas, un autre membre du groupe de garçons, Lee Su-woong de Boys ‘Republic apparaît également dans le nouveau film.

Twenty Hacker raconte comment le personnage de Kwon, Jae-min, voit son père se suicider après que des pirates aient utilisé un ransomware pour attaquer les serveurs de son entreprise. Jae-min décide de se venger et consacre toute son énergie à devenir un berceau informatique, développant d’extraordinaires compétences de piratage «blanc».

Ses capacités attirent l’attention du personnage de Cho, qui le recrute pour travailler pour son gang clandestin de hackers bienveillants.

Pendant ce temps, une petite cabale rivale de pirates informatiques jeunes et d’élite, mais avec une intention malveillante, a décidé de faire des ravages sur le plus grand échange cryptographique du pays. Ils parviennent à briser les défenses strictes du système de sécurité de la bourse et à envoyer des SMS sinistres aux nombreux clients de la bourse à propos du retrait imminent de jetons de leur portefeuille.

Le personnage de Kwon, ainsi que le reste du gang de Cho, est contraint de s’engager dans une course contre la montre pour empêcher les pirates de voler des fonds aux utilisateurs de l’échange.

Dans une plus grande inclination pour les crypto-monnaies, Im joue l’un des amis d’enfance de Jae-min, se tournant vers lui pour obtenir de l’aide lorsque son père est victime d’une arnaque potentiellement paralysante sur le thème de la cryptographie.

Si tout ce plaisir d’écran sud-coréen à saveur crypto vous laisse en vouloir plus, vous avez de la chance. Dotée d’un budget de 540 millions de dollars, la production se poursuit sur Pumping Time, qui mettra en vedette non seulement des stars de Corée du Sud, mais également des stars d’Hollywood. Déjà en train de devenir la réponse du monde cryptographique à Game of Thrones, la série à venir devrait durer 10 saisons.

