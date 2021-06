Des stars de la WWE qui étaient des combattants MMA coriaces de Brock Lesnar, Ronda Rousey, Ken Shamrock et Dave Bautista

Ce n’est pas parce que la WWE est scénarisée que c’est faux. Cela ne signifie pas non plus que les hommes et les femmes de la lutte professionnelle ne peuvent pas se débrouiller seuls.

Beaucoup d’interprètes ont été énormes en taille et en stature musclée, mais cela n’est pas toujours synonyme de dur.

Bobby Lashley et Brock Lesnar sont deux poids lourds avec des références réelles

Mais, vous feriez mieux de croire que la WWE a eu beaucoup de « badasses » sur sa liste au fil des ans. En fait, beaucoup d’entre eux ont fait leurs preuves en MMA avant de se lancer dans la lutte professionnelle.

Vous trouverez ci-dessous une liste de noms avec lesquels personne ne prendra de libertés à l’intérieur d’un ring de catch !

Brock Lesnar

Éliminons l’évidence. Brock Lesnar a quitté la WWE en 2004 avec le rêve de poursuivre une carrière dans la NFL, mais un accident de la route a signifié qu’il a été coupé à la dernière minute des Vikings du Minnesota.

En tant qu’ancien champion de lutte des poids lourds de la division 1 de la NCAA, il a fait pivoter ses compétences vers l’UFC et en quatre combats est devenu leur champion des poids lourds. Il a défendu avec succès la ceinture à deux reprises avant que la diverticulite n’affecte la dernière partie de sa carrière de MMA.

Dans un monde en dehors de Conor McGregor, Lesnar est considéré comme l’une des plus grandes attractions au box-office de l’histoire du sport.

Brock Lesnar et Frank Mir ont eu une querelle légendaire à l’UFC

Shayna Baszler

Jusqu’en 2017, Bazler a eu une longue carrière en MMA où elle a accumulé un record de 15-11. La Submission Magician est l’une des quatre cavalières du MMA aux côtés de Ronda Rousey.

La femme de 40 ans a eu deux combats à l’UFC et même si elle a perdu les deux, il convient de noter qu’elle a perdu contre Bethe Corriea et la femme qui est généralement considérée comme la plus grande artiste martiale mixte de tous les temps, Amanda Nunes. Pas de honte là-bas.

Baszler a obtenu sa libération de l’UFC en 2015 pour poursuivre une carrière dans la lutte professionnelle.

Les quatre cavalières du MMA comprennent (de gauche à droite) Ronda Rousey, Shayna Baszler, Marina Shafir et Jessamyn Duke

Matt Devinette

Les fans occasionnels ont peut-être vu Riddle agir comme un abruti sur WWE TV et ne pas savoir qu’il était une fois à l’UFC et sur une séquence de cinq victoires consécutives.

Le poids moyen a remporté cinq victoires consécutives, mais deux d’entre eux ont été déclarés nuls après avoir été testés positifs au cannabis. En conséquence, le président de l’UFC, Dana White, l’a libéré de la société et Riddle a choisi de poursuivre la lutte professionnelle.

Jedusor a eu un combat de la nuit et une soumission du prix de la nuit à l’UFC. Il a peut-être un comportement décontracté, mais c’est un homme dangereux.

Matt Riddle a toujours voulu se lancer dans la lutte

Ken Shamrock

On pourrait dire que Ken Shamrock a été le premier grand nom à passer du MMA à la lutte professionnelle et qu’il s’aventurerait également en arrière.

Shamrock a combattu à l’UFC 1 en 1993 et ​​au moment où il a atteint la WWE à la fin des années 1990, il avait un record de 23 victoires, deux nuls et seulement cinq défaites.

En tant que « l’homme le plus dangereux du monde », Shamrock a introduit le MMA dans la WWE et beaucoup le citeraient comme le modèle pour aller de l’avant. Sa dernière apparition à l’UFC remonte à 2006, mais il a combattu à Bellator dix ans plus tard et a combattu à IMPACT Wrestling en janvier 2021.

Shamrock a participé au tout premier événement UFC en 1993

Dave Bautista

La légende de la WWE a quitté l’entreprise en 2010 après huit grandes années sur la liste principale et a décidé de s’essayer au MMA.

L’animal avait toujours aimé s’entraîner en MMA et il s’est battu pour le CES MMA contre le vétéran de 40 combats Vince Lucero.

Bautista l’a mis KO au premier tour. Il était en pourparlers pour se battre pour Strikeforce, mais ceux-ci ont échoué lorsque la société a été rachetée par l’UFC. Batista pivoterait pour agir au lieu de poursuivre le MMA plus loin.

Batista avait le cadre pour la lutte et son expérience en musculation l’a rapidement aidé

Bobby Lashley

L’actuel champion de la WWE a concouru en MMA de 2008 à 2016 et a accumulé un record impressionnant de 15-2.

Il était sur une séquence de cinq victoires consécutives à Bellator avant de décider de faire son retour à la WWE et de se concentrer à nouveau sur la lutte à temps plein.

Le poids lourd est sans aucun doute un chiffre imposant, mais il a maintenant 45 ans en juillet et la chance de voir jusqu’où il aurait pu aller semble être passée.

Bobby Lashley dans Bellator

Ronda Rousey

Une autre évidence, mais Rousey est l’une des femmes les plus influentes de l’histoire des sports de combat et elle a été l’une des plus grandes sensations au box-office de l’UFC.

À un moment donné, Rousey avait une fiche de 12-0 entre Strikeforce et l’UFC. Elle a remporté tous les concours du premier tour sauf un et c’est à ce moment-là qu’elle a arrêté Meisha Tate au troisième tour de leur deuxième concours.

Elle a repoussé neuf de ses ennemis avec un brassard. Après des défaites contre Holly Holm puis Amanda Nunes, Rousey a pris sa retraite et a lutté pendant un an de WrestleMania 34 au Main Event WrestleMania 35, devenant ainsi l’une des trois premières femmes à le faire. Elle est maintenant enceinte et attend son premier enfant.

Ronda Rousey est une légende de l’UFC

Shinsuke Nakamura

La star japonaise a rejoint la WWE en 2016, mais au début des années 2000, au début de la vingtaine, il s’est battu pour de vrai.

Tous les combats de Nakamura ont eu lieu au Japon et bien qu’il ait perdu son combat d’ouverture, il en gagnerait trois avec un match nul pour aller 3-1-1.

Le combat final du King of the Strong Style s’est déroulé en 2004 avant de décider de se concentrer pleinement sur la lutte professionnelle.

Nakamura a remporté le Royal Rumble pendant son passage à la WWE

Sonya Deville

Ces jours-ci, Sonya Deville est une officielle de la WWE qui fait des matchs à l’écran avec Adam Pearce, mais la jeune femme de 27 ans a commencé en tant qu’artiste martial mixte.

Deville a commencé à se battre en 2014 et a remporté ses deux premiers combats avec arrêts, mais elle a perdu son troisième combat par décision unanime.

Trois mois après son troisième combat, Deville s’est essayée à Tough Enough de la WWE, une émission où la WWE fait s’affronter des prospects dans une série de tâches pour un contrat avec la WWE. Elle n’a pas gagné, mais Deville a été signée par la WWE après le show.

Sonya Deville pendant ses jours sur Tough Enough