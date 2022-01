Des stars relativement célèbres parlent de grandir sous les yeux du public

Grandir avec des parents célèbres n’est pas seulement amusant et amusant.

Bien sûr, le style de vie comporte de nombreux avantages, mais comme le dit le casting de Relatively Famous: Ranch Rules dans cet aperçu de la première de demain, vivre sous les feux de la rampe – surtout en tant qu’enfant – peut être extrêmement difficile.

« Pour moi, c’était comme si vous ne pouviez pas aller au restaurant, vous ne pouviez pas aller au centre commercial, vous ne pouviez aller nulle part », explique le mannequin et DJ Myles O’Neal, dont les parents sont une légende de la NBA Shaquille O’neal et réalité matriarche Shaunie O’Neal.

« Chaque endroit, ils devraient, par exemple, le fermer », poursuit Myles. « Comme, ils ont fermé certains magasins dans le centre commercial pour que nous puissions entrer … Je me suis dit: » J’ai besoin de f – king boxers. « »

Hana Giraldo, la fille des icônes du rock Pat Benatar et Neil Giraldo, peut certainement se rapporter. « Ma mère ne pouvait aller nulle part non plus », répond-elle. « Et elle serait, genre, cachée. »

« Nous avons eu le problème des paparazzis », ajoute Harry James Thornton, dont le père est un acteur oscarisé Billy Bob Thornton.