Des stations de radio lancent un remix ‘Levitating’ après les commentaires de DaBaby

Maintenant, les principales stations de radio tirent le remix “Levitating” de Dua Lipa qui présente DaBaby.

DaBaby a été retiré de la programmation de plusieurs festivals de musique à venir. Maintenant, les principales stations de radio tirent un remix dans lequel il est présenté. Billboard rapporte que le remix “Levitating” avec un vers de DaBaby a vu une baisse de 20% de la diffusion à l’antenne depuis que la controverse a éclaté.

Le morceau a été diffusé sur 70,2% des stations de radio, mais ce nombre est tombé à 49,5% ces dernières semaines. Certaines stations ont abandonné la chanson après que l’artiste ait condamné les commentaires de DaBaby.

“Je suis surprise et horrifiée par les commentaires de DaBaby”, a écrit Dua Lipa sur Instagram. «Je ne reconnais vraiment pas cela comme la personne avec qui j’ai travaillé. Je sais que mes fans savent où se trouve mon cœur et que je suis à 100% avec la communauté LGBTQ. Nous devons nous unir pour lutter contre la stigmatisation et l’ignorance autour du VIH/SIDA.

DaBaby était réticent à aborder la controverse en ligne, la qualifiant de « merde Internet faible ». Mais lorsque le rappeur a commencé à perdre des places sur scène dans des festivals de musique comme Austin City Limits, iHeartRadio Fest et Music Midtown, il a changé de ton. Le Summer Jam de Hot 97 a toujours DaBaby dans son line-up, mais il pourrait ne pas y rester.

Le remix Dua Lipa et DaBaby est sorti en août 2020. Il est resté populaire jusqu’en 2021, mais cela pourrait ne pas le rester avec une diffusion réduite. La piste se situe actuellement à la 5e place du Billboard Hot 100 au moment de la rédaction.

Plusieurs artistes se sont prononcés contre les propos du rappeur, dont Elton John et Madonna. D’autres, comme le rappeur TI, ont bruyamment défendu DaBaby, affirmant qu’il avait le droit de partager ses convictions sur scène comme n’importe qui d’autre. Mais il semble que le rappeur soit confronté à peu près au même contrecoup que Morgan Wallen a eu pour sa gaffe virale en février.

Les principales stations de radio ont réduit les rotations de la star country pendant quelques mois avant de le réintégrer discrètement en raison de la demande des fans. On ne sait pas si DaBaby a une base de fans aussi enragée pour demander sa réintégration. Depuis que toute la polémique a éclaté, le rappeur semble avoir fait une pause dans les réseaux sociaux.

« Quiconque a déjà été affecté par le SIDA/VIH a le droit d’être contrarié, ce que j’ai dit était insensible même si je n’ai aucune intention d’offenser qui que ce soit. Alors mes excuses », a écrit le rappeur à propos de ses commentaires sur Rolling Loud. «Mais la communauté LGBT, je ne suis pas en train de vous tromper, n’est-ce pas. Vos affaires sont toutes vos affaires.