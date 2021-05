Des statistiques incroyables expliquent pourquoi Canelo Alvarez a des kilomètres d’avance sur ses rivaux dans le classement livre pour livre, car il est listé aux côtés de Terence Crawford et Errol Spence

La liste livre pour livre de la boxe est toujours une question d’opinion très controversée, mais vous aurez du mal à trouver beaucoup de gens qui contestent que Canelo Alvarez est le roi actuel.

La superstar mexicaine est une championne du monde légitime de quatre poids ayant remporté des titres allant des super-poids welters (154lbs) jusqu’aux poids légers (175lbs).

Ed Mulholland / Salle de match

Canelo est le roi livre pour livre de la boxe

Ring Magazine Livre pour livre Top Five

# 1 – Canelo Alvarez

# 2 – Naoya Inoue

# 3 – Terence Crawford

# 4 – Oleksandr Usyk

# 5 – Errol Spence

En 2018, Canelo a remporté sa meilleure victoire à ce jour en détrônant Gennady Golovkin par décision serrée dans leur match revanche passionnant.

Puis, l’année suivante, il a unifié trois ceintures de poids moyen en battant Daniel Jacobs avant de sauter deux divisions pour assommer Sergey Kovalev malgré sa sous-taille.

S’étant maintenant installé au poids super-moyen (168 livres), Canelo est à son apogée et sur une séquence d’activité étonnante.

Remarquablement, il s’est battu trois fois (et a remporté trois titres mondiaux des super-moyens) depuis que l’un des autres du top cinq livre pour livre de Ring Magainze est entré pour la dernière fois sur le ring.

Ed Mulholland / Salle de match

Canelo est dominant dans sa division

Les combats les plus récents de Naoya Inoue et Oleksandr Usyk ont ​​eu lieu le 31 octobre, celui de Terence Crawford le 14 novembre et celui d’Errol Spence le 5 décembre.

Depuis lors, Canelo a battu Callum Smith le 12 décembre, Avni Yildirim le 27 février et maintenant Billy Joe Saunders le 8 mai.

En conséquence, il a remporté les titres mondiaux WBA, WBC et WBO 168lbs en l’espace de 147 jours.

Son espoir est de continuer cette course en affrontant le champion IBF Caleb Plant en septembre avec l’intention de devenir le premier roi incontesté de la division des super-moyens.