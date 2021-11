Des statistiques qui prouvent que c’est intelligent ou pas

Il y a à peine cinq jours, les fans des Mets de New York s’inquiétaient lorsque le propriétaire Steve Cohen a tweeté des mots en colère contre l’agent de Steven Matz, les inconditionnels se demandant combien de dégâts il ferait encore sur les réseaux sociaux.

Mais cinq jours plus tard ? Starling Marte, Eduardo Escobar et Mark Canha ont signé… et lundi, le triple vainqueur de Cy Young, Max Scherzer, a signé avec la franchise.

Ce n’était pas une affaire ordinaire. Scherzer aurait reçu un contrat de trois ans d’une valeur de 130 millions de dollars. Selon USA TODAY Sports, il obtient également une option de retrait après deux ans ET une clause de non-échange complète.

Tout ça pour un lanceur qui aura 38 ans en juillet ! Ce qui pour les fans des Mets – une divulgation complète, j’en suis un – est TRÈS nerveux. Plongeons dans les statistiques ici et voyons comment ce mouvement pourrait se dérouler :

1 Donc à propos de cette chose d’âge …



C’est la statistique qui me rend le plus nerveux. Cohen et les Mets viennent peut-être de conclure un accord gigantesque pour un lanceur qui tombe d’une falaise au cours des deux prochaines années. Considérant qu’il existe des options plus jeunes qui pourraient avoir de grandes années devant elles, cela comporte évidemment de sérieux risques.

Cela dit …

2 Steve Cohen est très, très riche



C’est quelque chose dont nous devons nous souvenir ici. Le mec a payé 2,475 MILLIARDS DE DOLLARS pour les Mets, mais il vaut environ sept fois plus. Il a dit qu’il allait dépenser, et il dépense ! Il ne s’agit donc pas en quelque sorte du montant d’argent dépensé ici. Il s’agit du nombre d’années ici, qui n’est pas de trop si Scherzer prend du recul.

3 Ses chiffres 2020 ne mentent pas



De USA TODAY Sports :

Scherzer, 37 ans, a disputé sa huitième apparition consécutive au All-Star Game cet été et a mené la ligue en WHIP (0,86) et en marches par neuf manches (1,8). Il a mené la Ligue nationale au chapitre des retraits au bâton pendant trois saisons consécutives (2016-18) et a aidé les Nationals à remporter la Série mondiale 2019. Depuis 2013, sa première saison Cy Young, Scherzer a 11,4 retraits au bâton par neuf manches et une MPM de 149 + (100 est une moyenne pondérée).

Ce n’est pas un homme de 37 ans ordinaire dont nous parlons ici. Nous parlons d’un lanceur qui a prouvé que l’âge n’est qu’un nombre. C’est un point positif.

4 Ce contrat fait sauter tout le monde hors de l’eau



Juste absurde. C’est l’avantage de Steve Cohen dont je parlais plus haut.

5 Scherzer gagnera encore plus d’argent que vous ne le pensez au cours des trois prochaines années



Il a de l’argent différé à venir! Cela n’a rien à voir avec le fait que cela en valait la peine ou non, mais cela mérite d’être mentionné.

6 Il fait plus que CERTAINES ÉQUIPES



AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Encore une fois, tellement d’argent.

7 Les Mets ont besoin d’une certaine stabilité de lanceur partant



Encore une fois, le trouveront-ils chez un partant qui a disputé 27 matchs ou plus au cours de toutes ses saisons en Ligue majeure, sauf deux ?

Est-ce que ça marchera ? On verra.