Des streamers jouent avec l’acteur de Call Of Duty, se font suspendre pour tricherie

Streamer Alex Zedra –le visage derrière un personnage réel Appel du devoir-jouait Warzone l’autre jour avec deux autres personnes quand elle a remarqué un comportement assez suspect. Et hé, surprise, les deux personnes avec lesquelles elle jouait ont maintenant vu leurs chaînes Twitch suspendues pour tricherie.

Comme Joueur PC rapport, Zedra jouait avec Sarah «Icy Vixen» Belles et BeardedBanger quand on a remarqué que les deux joueurs utilisaient des aimbots et des wallhacks. Un exemple est ci-dessous, où Belles aligne des joueurs sur une colline dont elle n’aurait pas dû savoir qu’elle était là:

Tout en niant initialement les allégations, Belles et BeardedBanger ont depuis vu leurs chaînes suspendues.