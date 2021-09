des strip-teaseuses, des préservatifs et beaucoup d’argent par terre

in

La relation des étoiles de la NBA avec les clubs de strip-tease, cela vient de loin. Nombreux ont été les scandales menés par les joueurs de la meilleure ligue de basket au monde. Et maintenant vient un de plus. Au Instagram une vidéo a été publiée montrant comment une maison s’occupe d’une fête privée. Deux faits : beaucoup d’argent et des préservatifs par terre.

La vidéo qui s’est propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux s’intitule « Fête d’hier soir avec des joueurs de la NBA ». On ignore encore quels joueurs faisaient partie de cette soirée avec des strip-teaseuses. Bien qu’il soit courant dans la NBA que ses stars participent à des folies comme celles-ci, laissant derrière elles le scandale occasionnel dans leur sillage.

Ce que l’on peut voir dans la vidéo, c’est comment était la maison dans laquelle la fête privée s’est tenue. Certaines strip-teaseuses apparaissent également en train de collecter les centaines et les centaines de factures qui se trouvent sur le sol du manoir. De plus, la personne qui enregistre s’arrête, bien entendu, pour capturer les différents préservatifs qui traînent par terre.

Des vidéos comme celle-ci ne sont plus surprenantes et c’est qu’aux États-Unis, comme dans le reste du monde, on sait que les joueurs de la NBA célèbrent des soirées privées comme celle-ci auxquelles assistent également des strip-teaseuses. En lien avec cela, une étude analyse les performances de certaines stars de la ligue nord-américaine de basket-ball en fonction de la ville dans laquelle elles évoluent.

Des chiffres comme ceux de Dennis Rodman, paul percer ou James durcir ils ont été parsemés de scandales liés aux clubs de strip-tease. Le premier, le ‘Ver’ fait des soirées folles toute une religion autour de lui, tandis que Pierce a été enregistré en avril dernier en état d’ébriété et entouré de strip-teaseuses.

