Des subventions fédérales ont parrainé la récolte de bébés à l’Université de Pittsburgh 10z viral

Cet article contient des informations inquiétantes sur l’expérimentation médicale sur les humains.

Une autre semaine, une autre découverte que le gouvernement américain a tenté de dissimuler des expériences scientifiques sur des bébés viables – avec de loin les preuves les plus condamnables à ce jour et des appels croissants à une enquête fédérale. Lundi, Judicial Watch et le Center for Medical Progress (CMP) de David Daleiden ont publié les détails d’une subvention de 3 millions de dollars que les National Institutes of Health (NIH) ont accordée à l’Université de Pittsburgh pour créer un « Tissue Hub » fœtal pour démembrer et distribuer les organes. de bébés avortés à terme, sélectionnés par race, pour des expériences inhumaines.

Comme si cela n’était pas assez épouvantable, de nouvelles preuves indiquent que l’Université de Pittsburgh prélève des organes sur des bébés nés vivants comme une possibilité réelle, ce qui signifie que les bébés seraient morts pendant que les chercheurs disséquaient leur corps pour rechercher des reins et d’autres organes.

Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) a récemment remis les documents grâce à une action en justice intentée par Judicial Watch l’année dernière au nom du CMP lorsque l’agence n’a pas fourni les documents demandés par le CMP en vertu de la Freedom of Information Act (FOIA).

Le mois dernier, le groupe de Daleiden a exposé les travaux de l’Université de Pittsburgh pour greffer le cuir chevelu de toute l’épaisseur des bébés à naître sur le dos des rongeurs dans une étude financée par le bureau NIAID d’Anthony Fauci. Les dossiers publiés cette semaine révèlent qu’il ne s’agissait pas d’un incident ponctuel, révélant un accord entre le NIH et l’université pour opérationnaliser pleinement une banque d’organes de bébé grotesque financée par les contribuables fédéraux.

Comme on vient de le découvrir cette semaine, les termes spécifiques de la subvention étaient de « développer un pipeline pour l’acquisition, le contrôle de la qualité et la distribution » de bébés humains de tous les niveaux de développement jusqu’à l’âge de la naissance. La demande de subvention de l’Université de Pittsburgh au NIH demande un financement pour « générer une ressource continue » pour les tissus fœtaux des bébés âgés de 6 à 42 semaines en s’établissant comme le « Tissue Hub and Collection Site » pour le projet « GUDMAP ». Le projet fournit aux chercheurs de tout le pays des reins, des vessies et d’autres organes avortés à des fins d’expérimentation.

La série de subventions, allant de 2015 à mai 2021, propose que les collectes fœtales “peuvent être considérablement augmentées” par rapport aux années précédentes, faisant de l’université une base pour la collecte et la distribution de tissus pour bébés.

Pittsburgh affirme avoir collecté des tissus fœtaux en quantités énormes depuis plus d’une décennie, notamment « le foie, le cœur, les gonades, les jambes, le cerveau » et « les reins, les uretères et les vessies ». Rien qu’en 2015, il a distribué « plus de 300 échantillons frais prélevés sur 77 cas » et « jusqu’à 725 cas » l’année précédente. Il est raisonnable de supposer que ce nombre a augmenté de façon exponentielle, puisque leur objectif cible déclaré est d’avoir un minimum de cinq cas de tissus par semaine pour les âges de 6 à 42 semaines. C’est au moins un bébé par jour.

Mercredi, le porte-parole de l’Université de Pittsburgh a esquivé plusieurs accusations selon lesquelles les organes de bébés nés vivants étaient prélevés, indiquant peut-être que des chercheurs financés par le gouvernement fédéral de l’université ont prélevé des reins de bébés sur leur corps alors que leur cœur battait encore.

Le porte-parole a déclaré à Fox News que les chercheurs visaient à minimiser ce que les scientifiques appellent le « temps d’ischémie chaude », ou, selon les termes du NIH, « le temps [an] organe… reste à la température du corps après que son apport sanguin a été réduit ou coupé. Le porte-parole de Pitt a confirmé mercredi qu’il s’agissait en fait de l’heure après laquelle les tissus ont été collectés et distribués :

Le Center for Medical Progress a expliqué que cela pourrait signifier que «les organes reçoivent toujours un apport sanguin du rythme cardiaque fœtal» pendant la collecte de tissus. Cela signifie que les citations du porte-parole affirment la possibilité que ces bébés soient livrés vivants et tués par le processus de prélèvement d’organes.

L’université a divulgué dans la demande de subvention que leur méthode de prélèvement d’organes, attestée par « record[ing] le temps ischémique chaud », assure des spécimens de haute qualité, mais n’est pas entré dans les détails et a en fait rédigé plusieurs parties du document.

Le projet du NIH a admis qu’il utilisait l’induction du travail comme procédure, ce qui signifie presque sûrement que les bébés qui pourraient survivre en dehors de l’utérus ont été prélevés par une méthode d’avortement tardif barbare et illégale. Pittsburgh décrit les procédures d’avortement utilisées pour obtenir des échantillons, y compris la dilatation et le curetage, la dilatation et l’évacuation, et le déclenchement du travail. Il n’est pas clair si des injections létales ont été utilisées ou non.

Les médecins qui s’occupent des mères qui donnent les tissus de leur enfant avorté conservent « la responsabilité de déterminer la procédure à utiliser pour interrompre la grossesse ». Étant donné que Pitt met l’accent sur les « échantillons de tissus de haute qualité », la probabilité que le déclenchement du travail et l’avortement par naissance partielle l’emportent car les procédures de choix sont élevées, car les organes sont généralement mutilés par des avortements D&C ou D&E, mais plus susceptibles d’être préservés intacts si le bébé est livré entier.

Pittsburgh a également précisé qu’ils sélectionnaient les bébés avortés par race afin de remplir les quotas de « diversité » pour garantir que les chercheurs disposent de nombreux spécimens afro-américains et hispaniques sur lesquels expérimenter. Pittsburgh a informé le NIH que sa proposition fixait un « objectif racial » pour le prélèvement d’organes sur des bébés afro-américains, hispaniques et asiatiques, fixant comme objectif que 50 % de leur approvisionnement en tissus provienne de fœtus de minorités ; dont 25 pour cent seraient récoltés sur des femmes afro-américaines.

La proposition explique que la récolte de tissus à partir d’un «mélange racial approprié» de bébés est nécessaire parce que Pittsburgh est «une métropole racialement mixte», mais les chiffres disent le contraire. Le comté d’Allegheny, la principale zone métropolitaine de Pittsburgh, reflète cette disparité avec une population proche de 80 pour cent de blancs et 13 pour cent de noirs représentatifs à l’échelle nationale.

L’université s’est défendue mercredi en insistant sur le fait qu’elle voulait refléter “l’inclusion des femmes et des minorités”.

Les faits connus dans cette affaire devraient suffire à attirer l’attention des autorités fédérales et des élus chargés de mettre fin à ce cauchemar. Dans un communiqué de presse cette semaine, Daleiden a appelé la commission judiciaire du Sénat à amener toute personne impliquée, y compris le directeur du NIH Francis Collins, Fauci et des représentants de l’Université de Pittsburgh et de Planned Parenthood, « à faire face… les avortements à la naissance et l’infanticide dans le trafic d’êtres humains parrainé par le gouvernement des nourrissons avortés.

Vendredi, la représentante de l’État de Pennsylvanie, Kathy Rapp, a intensifié ses appels à enquêter sur l’Université de Pittsburgh en demandant au vérificateur général de l’État de mener une « enquête approfondie sur tous les fonds étatiques et fédéraux ». Le candidat républicain au Sénat américain Sean Parnell s’est joint à lui, notant que «si ces allégations sont vraies selon lesquelles des scientifiques de l’Université de Pittsburgh prélevaient des reins de bébés à naître alors que leur cœur battait encore, ils devraient non seulement voir leur financement des contribuables immédiatement suspendu, toutes les personnes impliquées devrait faire face à des accusations criminelles.

Notre gouvernement n’a pas été simplement complice de cette atrocité, il a contribué à la provoquer. L’Université de Pittsburgh et le NIH doivent aux contribuables américains une transparence totale, y compris la publication non expurgée de tous les documents connexes pour justifier ces révélations. Il est plus que temps que ces atrocités fassent l’objet d’une réponse publique et dans toute la mesure du possible.

Edie Heipel travaille au Center for Renewing America. Elle a auparavant travaillé au Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche sous le président Trump.