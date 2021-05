Des supporters de Chelsea et de Man City impliqués dans de violents affrontements avec la police à Porto avant la finale de la Ligue des champions

Les supporters de Chelsea et de Manchester City se sont affrontés avec la police jeudi soir à Porto avant la finale de la Ligue des champions samedi.

Les autorités portugaises ont imposé un couvre-feu strict à 22h30 pour lutter contre la propagation du COVID-19 dans le pays, qui était apparemment la cause de l’aggravation.

Selon The Mirror, la fermeture de pubs et de bars dans toute la ville a semblé agacer certains des fans de football et le couvre-feu a été un choc pour beaucoup.

Un fan de Chelsea est resté trempé de sang, tandis que certains fans de City étaient impliqués dans des escarmouches avec la police.

Les deux groupes de supporters s’étaient mélangés joyeusement tout au long de la soirée en scandant: “ Qui sont les putains de Man United? ”

Dans un autre incident, les fans de City et Chelsea se sont affrontés dans une rue du centre-ville alors qu’ils rentraient dans leurs hôtels après le couvre-feu de 22h30.

Des images sur téléphone portable publiées en ligne ont montré les supporters en train de se battre, avant que la police n’intervienne pour le démanteler.

Les Bleus ont remporté la compétition en 2012 grâce à l’héroïsme de Didier Droga, alors que c’est la première fois que City atteint la finale d’une grande compétition européenne.

Et les fans se concentrent sur les aspects positifs plutôt que sur les problèmes hors du terrain dans la préparation de la pièce maîtresse de samedi.

“Lorsque nous avons remporté la Coupe de la Ligue en 1976 et que nous étions finalistes à Liverpool d’un point en 1977, je pensais que le football ne ferait que s’améliorer”, a déclaré Kevin Parker, 60 ans, secrétaire général du City’s Official Supporters Club et un abonné depuis 1973.

«La réalité était que non. Cela a empiré! Mais j’ai fait ce voyage et ça a été génial.

«Je n’aurais pas changé cette course. Je n’échangerais aucune de ces 35 années où nous n’avons pas remporté de trophée pour le succès de quelqu’un d’autre parce que c’était génial. C’était un voyage fantastique.

«Je ne veux toujours pas être dessus – pour être honnête – mais nous avons eu le meilleur des deux mondes.»