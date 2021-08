Des supporters sympas entrent sur le terrain pour attaquer les joueurs marseillais

in

22/08/2021 à 23:03 CEST

.

Les supporters radicaux niçois ont sauté sur la pelouse de l’Allianz Riviera pour attaquer les joueurs marseillais, provoquant l’interruption du match à un quart d’heure de la fin.

Les supporters, à la 74e minute, ont envahi le terrain et se sont dirigés vers les joueurs visiteurs. La situation a provoqué une bagarre générale et les joueurs ont quitté le terrain de jeu.

La situation s’est produite lorsque Dimitri Payet était sur le point de lancer un corner et a renvoyé une bouteille lancée plus tôt du fond du norde, où se trouvent les partisans radicaux du cadre nicaraguayen. De nombreux fans de la zone ont passé le contrôle de sécurité et ont fait irruption sur l’herbe.

L’arbitre, Benoit Bastien, suspendu provisoirement le match, qui devançait Nice (1-0) après un but inscrit à la 49e minute par le Danois Kasper Dolberg.