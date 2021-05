Des suspects à Lady Gaga Dognapping arrêtés, y compris un “ bon Samaritain ” qui a “ trouvé ” des animaux domestiques ⋆ .

* Cinq suspects ont été arrêtés dans la fusillade et le vol du dogwalker de Lady Gaga à Los Angeles.

L’attaque a eu lieu en février. Lady Gaga’s deux bouledogues français Koji et Gustav, ont été volés et, heureusement, les deux ont été récupérés sains et saufs quelques jours plus tard.

La chanteuse a offert une récompense de 500 000 $ à quiconque a trouvé ses deux animaux de compagnie bien-aimés – sans poser de questions. Une femme soupçonnée d’être un bon samaritain aurait trouvé des chiens attachés à un poteau à des kilomètres de l’endroit où ils avaient été arrachés, a déclaré la police de Los Angeles à l’AP.

Selon le Capt. Jonathan Tippett, la femme qui a rendu les chiens semblait «non impliquée et non associée» au vol et à la fusillade du promeneur de chien de Gaga, Ryan Fischer (qui a survécu à l’attaque). En fin de compte, elle était dans le stratagème pour voler les chiens.

Cinq personnes sont en état d’arrestation dans le cas où quelqu’un a tiré sur le promeneur de chien de @ LadyGaga et lui a volé ses deux bouledogues français. Les preuves suggèrent que les suspects ont ciblé la race pour sa valeur. @ VladduthiersCBS en a plus. pic.twitter.com/j36wqLISUE – CBS ce matin (@CBSThisMorning) 30 avril 2021

La police a dit James Jackson, 18; Jaylin Blanc, 19; et Lafayette Whaley, 27; ont été accusés de tentative de meurtre. Harold White, 40; et Jennifer McBride, 50; font face à des accusations de complicité de tentative de meurtre, rapporte TMZ.

Selon le média, la police a obtenu une vidéo des chiens déposés dans la ruelle et les images ont été utilisées pour identifier les dognappers.

Le dogwalker de Gaga était avec les Frenchies lorsqu’un inconnu l’a abattu vers 21h40 dans le pâté de maisons 1500 de North Sierra Bonita Avenue, par NBC News. Le tireur s’est éloigné de la scène dans une berline blanche et est toujours en liberté.

La vidéo de surveillance de la maison d’un voisin a capturé le moment où la berline blanche s’est enroulée sur Fischer, et 2 hommes en sortent et lui demandent de remettre les chiens.

«Le suspect-1 est décrit comme un homme noir, âgé de 20 à 25 ans, avec des dreadlocks blondes, portant un sweat à capuche noir et armé d’une arme de poing semi-automatique», a déclaré le LAPD. «Le suspect-2 est en outre décrit comme un homme noir, âgé de 20 à 25 ans, portant des vêtements sombres.»

Fischer a reçu une balle dans la poitrine pendant le vol. Il a été transféré à l’hôpital dans un état stable et s’est complètement rétabli.

Après que les chiens de Lady Gaga aient été rendus à la chanteuse, la police lui a conseillé de ne pas payer la récompense avant la fin de l’enquête.

La police pense que les chiens ont été arrachés dans le cadre d’un anneau de vol de chiens qui cible des chiens de luxe comme celui de Gaga.