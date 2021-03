Des suspects dans des fusillades de masse à Virginia Beach enfin identifiés ⋆ 10z viral

Les médias nationaux ont développé une mauvaise habitude de racialiser tout acte de violence, en particulier les fusillades de masse. Si la race a joué un rôle dans le tir ou non, c’est devenu le cas.

La récente fusillade de masse dans un supermarché de Boulder, qui a fait dix morts, en est l’exemple le plus visible. Comme le nom du suspect aurait été Ahmad al-Alissa, l’histoire a rapidement disparu des premières pages. Les dix victimes étaient toutes blanches. Il y a aussi des preuves que l’agresseur avait des griefs ethniques en raison d’une couverture médiatique biaisée.

C’était un cas presque aussi flagrant de faute professionnelle dans les médias que la couverture de la fusillade de masse d’Atlanta, qui a coûté la vie à huit personnes: six Asiatiques et deux Blancs. Le mobile a été immédiatement attribué à un «crime de haine» asiatique, mais l’auteur aurait déclaré que sa frénésie meurtrière était inspirée par sa lutte contre la dépendance sexuelle.

En l’espace d’une semaine, deux rapports de tirs de masse ont éclaté. L’agenda politique vient en premier, suivi des reportages. C’est malheureusement devenu le mode de vie américain.

En conséquence, avec le pays en état d’alerte à la suite des deux fusillades de masse et l’administration Biden se préparant à annoncer des mesures de contrôle des armes plus strictes, d’autres informations faisant état de fusillades de masse devraient émerger.

Cependant, il y a eu plusieurs fusillades de masse vendredi soir. Il y en avait deux, pas un seul. Au lieu de se précipiter pour combler les vides, les médias ont fait preuve d’une discipline admirable. Le silence était assourdissant.

À Philadelphie, sept personnes ont été blessées lors d’une fusillade de masse au Golf & Social Bar, un club de sport du quartier Northern Liberties. L’identité des suspects est encore inconnue, mais sur la base des dossiers des scanners de la police, c’est ce que nous savons jusqu’à présent.

«La police affirme avoir deux suspects en liberté. Le tireur est vêtu d’un sweat-shirt gris à quart de fermeture éclair avec une écriture sur la poitrine gauche, une capuche noire, un pantalon noir foncé et des chaussures noires.

«La police affirme que deux voitures ont été saisies après que des armes aient été trouvées à l’intérieur. Les pilotes des voitures seraient impliqués dans le tournage. »

«La police a arrêté une personne d’intérêt», indique le communiqué.

«Selon la police, la fusillade a peut-être été effectuée dans un SUV Toyota blanc avec la plaque d’immatriculation LHY6475. Dans la voiture, la police a découvert une arme avec un chargeur étendu.

Trois personnes ont été grièvement blessées et quatre autres étaient dans un état stable après la fusillade. Bien que nous ne puissions pas spéculer sur l’identité du tireur, il est triste de dire que s’il y avait un aspect ethnique qui convenait au récit des médias, l’identité aurait presque certainement été divulguée maintenant.

La fusillade de masse à Virginia Beach a été encore plus horrible, car elle a fait au moins deux morts.

Le New York Times a rapporté samedi qu ‘«au moins 10 personnes ont été abattues, dont deux mortellement, au cours d’une nuit de violence« chaotique »à Virginia Beach vendredi, avec deux cas apparemment distincts de fusillade à quelques pâtés de maisons l’un de l’autre», selon à la police.

Selon un article de CNN, la fusillade était le résultat d’une «bataille entre un groupe de personnes», selon un communiqué de presse de la police publié samedi après-midi.

L’incident a commencé lorsqu’un groupe de personnes est entré dans une vive dispute, selon le département de police de Virginia Beach.

Selon le communiqué de presse de la police, «à un moment donné au cours de l’altercation physique, de nombreuses personnes ont produit des armes et ont commencé à se tirer dessus, faisant plusieurs blessés».

Photo de la scène de la fusillade de masse à Virginia Beach @WAVY_News pic.twitter.com/uqqaxwd4Oc – Jack Posobiec (@JackPosobiec) 27 mars 2021

Enfin, les noms des personnes inculpées dans les fusillades de masse ont été publiés: Ahmon Jahree Adams, 22 ans, de Chesapeake, en Virginie; Nyquez Tyyon Baker, 18 ans, de Virginia Beach; et Devon Maurice Dorsey Jr., 20 ans, de Virginia Beach.

Le public aux États-Unis peut en déduire que nous n’en avons pas appris plus tôt sur ces fusillades de masse: les accusés ne correspondaient pas à l’agenda politique de division de la gauche.