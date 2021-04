Des suspects d’empoisonnement à Salisbury recherchés pour un attentat à la bombe en République tchèque ⋆ .

Alexander Petrov (à gauche) et Ruslan Boshirov sont recherchés pour un attentat à la bombe en République tchèque (AP)

Deux hommes accusés d’avoir commis les empoisonnements de Salisbury en 2018 sont désormais liés à un attentat à la bombe en République tchèque.

Le pays d’Europe centrale expulse 18 diplomates russes, soupçonnés que le service de renseignement russe GRU a été impliqué dans l’explosion d’un dépôt de munitions en 2014 qui a tué deux personnes.

La police recherche deux suspects porteurs de passeports russes en rapport avec de graves activités criminelles au nom d’Alexandre Petrov et de Ruslan Boshirov.

Ce sont les pseudonymes utilisés par deux officiers du renseignement militaire russes que les procureurs britanniques ont accusés de la tentative de meurtre de l’espion russe Sergei Skripal à Salisbury, en Angleterre.

Moscou et eux ont tous deux nié leur implication.

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré que le Royaume-Uni soutenait pleinement la République tchèque.

Il a tweeté: “ Le Royaume-Uni soutient pleinement nos alliés tchèques, qui ont révélé les efforts déployés par le GRU dans leurs tentatives de mener des opérations dangereuses et malveillantes – et met en évidence un schéma de comportement inquiétant après l’attaque de Salisbury. ”

Équipes d’urgence à Salisbury suite aux empoisonnements de 2018 (PA)



Sergei Skripal et sa fille Yulia Skripal (Rex)

Lors d’un briefing diffusé en direct à la télévision, le Premier ministre tchèque Andrej Babis a déclaré qu’il y avait «des soupçons fondés sur l’implication d’officiers du service de renseignement russe GRU… dans l’explosion d’un dépôt de munitions dans la région de Vrbetice».

Plusieurs explosions ont secoué le dépôt de Vrbetice, à 330 km au sud-est de Prague, en octobre 2014, tuant deux employés d’une entreprise privée qui louait le site à une organisation militaire de l’État.

Babis a qualifié les circonstances de «sans précédent et scandaleuses», tandis qu’un politicien russe cité par l’agence de presse russe Interfax a qualifié son allégation d’absurde.

Skripal et sa fille Yulia ont été empoisonnés avec un agent neurotoxique en mars 2018. Tous deux ont survécu à l’attaque.

L’attaque a provoqué la plus grande vague d’expulsions diplomatiques entre Moscou et l’Occident depuis la guerre froide.

La police tchèque a déclaré que Petrov et Boshirov, dont les noms de naissance que les documents du gouvernement britannique ont donnés comme Alexander Mishkin et Anatoly Chepigas, avaient également utilisé un passeport moldave au nom de Nicolai Popa et un passeport tadjik délivré au nom de Ruslan Tabarov.

La police a déclaré que les deux hommes se seraient trouvés en République tchèque du 11 au 16 octobre 2014, le jour de l’explosion.

Images de vidéosurveillance des ressortissants russes Ruslan Boshirov et Alexander Petrov sur Fisherton Road, Salisbury (PA)

Ils étaient d’abord à Prague et plus tard dans les régions de l’Est, où se trouve le dépôt.

La Russie ne les extradera pas, a déclaré Interfax, citant une source anonyme.

La République tchèque est un État membre de l’OTAN et de l’UE, et les expulsions et les allégations ont déclenché sa plus grande dispute avec la Russie depuis la fin de l’ère communiste en 1989.

La Russie pourrait désormais envisager de fermer l’ambassade de la République tchèque à Moscou, a suggéré une source diplomatique.

L’ambassade des États-Unis à Prague a déclaré sur Twitter que Washington «se tient aux côtés de son allié indéfectible, la République tchèque».

