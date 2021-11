Des talents inexploités à des stars gagnantes du titre… Les 5 joueurs que vous ne connaissez peut-être pas ont été signés et développés par le patron par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick

Manchester United a annoncé lundi matin Ralf Rangnick comme nouveau patron par intérim après le limogeage de l’ancien patron Ole Gunnar Solskjaer.

L’Allemand, qui devrait succéder au directeur par intérim Michael Carrick une fois que ses exigences en matière de visa de travail auront été remplies, possède une impressionnante collection de prodiges à succès.

GETTY

L’Allemand a mené Schalke 04, alors équipe de Bundesliga, aux demi-finales de la Ligue des champions en 2011… Leurs adversaires étaient son nouveau club, Manchester United.

Et c’est quelque chose qui devrait exciter les fans de United, surtout après leur campagne en dessous de la moyenne jusqu’à présent.

L’homme de 63 ans est entré dans le monde des entraîneurs à l’âge de 25 ans après une carrière de joueur infructueuse et est réputé pour sa conviction de former des joueurs non éprouvés du monde entier.

Grâce à cette philosophie, Rangnick a réussi à conclure un certain nombre d’accords de transfert impressionnants pour les clubs pour lesquels il a travaillé, notamment en augmentant la valeur des clubs Red Bull de 120 millions d’euros à 1,2 milliard d’euros.

Cependant, certains des joueurs que Rangnick a transformés en stars peuvent surprendre les fans de football anglais.

Alors, qui sont les 5 joueurs bien connus qui doivent une grande partie de leur succès en carrière à l’homme qui passera le reste de la saison sur la sellette United ? Découvrons-le…

SADIO CRINIÈRE

Rangnick a aidé à amener le Sénégalais alors âgé de 20 ans au Red Bull Salzbourg pendant son mandat de directeur du football au club.

Mane avait été à Metz la saison précédente, et suite à leur relégation, a signé pour le club autrichien de Bundesliga en août 2012.

L’actuelle star de Liverpool n’avait qu’une saison dans son casier à l’époque, mais Rangnick et les autres directeurs du football du RB Salzburg ont vu son potentiel.

L’attaquant a quitté le club de manière controversée en 2014, forçant un mouvement juste avant que son club ne soit prêt à jouer un match qui les verrait se qualifier pour la Ligue des champions pour la première fois.

Mais la décision de Rangnick de l’amener au club était définitivement la bonne étant donné que le transfert de Mane à Southampton valait 11,8 millions de livres sterling et que le Sénégalais a marqué 45 buts pour eux.

GETTY

Mane a affronté son ancien club lors d’un match amical en 2020

ERLING HAALAND

La superstar Erling Haaland est un autre joyau caché que Rangnick peut gagner du crédit pour avoir découvert au RB Salzbourg.

Bien qu’il n’était pas tout à fait dans son rôle officiel au RB Salzbourg lorsque la formation autrichienne a signé Haaland de Molde en 2018, Rangnick a eu une influence dans le mouvement pour le jeune alors âgé de 18 ans.

La star du Borussia Dortmund a fini par marquer 29 buts pour le club, dont 28 en 22 apparitions au cours de la saison 2019-20.

Sans oublier que le RB Salzburg a triplé l’argent qu’ils ont dépensé pour le signer lorsqu’ils l’ont vendu à Dortmund.

Il est probable que les fans de United espèrent que la relation passée de Haaland avec Rangnick peut aider à persuader l’attaquant né à Leeds de venir à Old Trafford.

GETTY

Haaland a signé pour le Borussia Dortmund pour un montant d’environ 20 millions d’euros peu de temps après que le RB Salzburg a été éliminé de la Ligue des champions par Liverpool

NABY KEITA

Un troisième joueur que Rangnick a amené au RB Salzburg était le désormais milieu de terrain central de Liverpool, Naby Keita.

Le Guinéen est un exemple classique de l’habitude de l’Allemand de découvrir un potentiel inexploité. Rangnick était allé en France pour signer Keita du deuxième niveau d’Istres en 2014, et selon Keita, il faisait « entièrement » confiance au directeur du football.

Et encore une fois, l’œil pour le talent de Rangnick a porté ses fruits, Keita ayant remporté le titre de joueur autrichien de l’année en Bundesliga la saison suivante.

L’international guinéen a ensuite déménagé dans un autre club Red Bull RB Leipzig en 2016 et a continué à y impressionner, marquant huit buts cette saison-là sous la direction de l’entraîneur Rangnick qui, selon Keita, le traitait « comme un fils ».

Le joueur de 26 ans a quitté Rangnick pour Liverpool en 2017, mais non sans offrir à Red Bull 53 millions de livres sterling pour son transfert. Un autre travail bien fait pour Rangnick.

GETTY

Keïta a été nommé dans l’équipe de la saison pour l’UEFA Europa League 2017-18, dans laquelle son équipe, le RB Leipzig, était quart de finaliste

DEMBA BA

Pendant son mandat d’entraîneur-chef au 1899 Hoffenheim, Rangnick a signé l’étoile montante Demba Ba bien qu’il s’agisse d’un club de deuxième niveau.

Demba Ba a rejoint les rangs de l’équipe allemande au cours de la première année du mandat de Rangnick pour seulement 2,5 millions de livres sterling, et la paire a supervisé Hoffenheim s’établissant en Bundesliga.

L’attaquant français a marqué 40 buts au cours des quatre campagnes où il était là avant de partir pour West Ham en 2011.

GETTY

Ba a fini par jouer 99 matchs de Premier League, marquant 43 fois. Un autre trésor caché découvert par Rangnick

TIMO WERNER

Dernier point mais en aucun cas compte tenu de combien Rangnick a profité de l’obtention de sa signature, Timo Werner de Chelsea est un autre visage familier signé et amélioré par le nouvel homme de United.

Le joueur du VfB Stuttgart de l’époque a signé pour le RB Leipzig de Rangnick en 2016 pour un montant de 10 millions d’euros, et l’objectif de transfert de l’entraîneur allemand valait plus que son pesant d’or.

Non seulement Werner a connu une carrière aussi impressionnante avec Chelsea à l’âge de 25 ans seulement, mais l’attaquant est devenu le meilleur buteur du RB Leipzig avec 95 buts après son dernier match pour l’équipe allemande en 2020.

Et bien sûr, il serait impossible d’oublier la grosse somme d’argent que le club de Rangnick a reçue pour son déménagement en Angleterre – 47,5 millions d’euros.

Nouveau triomphe de transfert pour le sélectionneur allemand.

GETTY

En 2019, Werner est devenu le plus jeune joueur à atteindre le cap des 200 apparitions en Bundesliga