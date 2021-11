Des taureaux qui se rendent ? Mur d’offres massives de Bitcoin supprimé, ce qui pourrait signifier pour BTC

Bitcoin est entré dans la semaine avec une action haussière des prix au milieu de ses niveaux actuels. Cependant, les taureaux sont confrontés à des obstacles car une augmentation de la pression de vente a fait reculer le prix du BTC de 66 000 $ à un prix actuel de 64 262 $ au moment de la rédaction.

BTC a tendance à baisser sur le graphique en 4 heures. Source : BTCUSD Tradingview

Bitcoin est entré dans une zone de consolidation après qu’une baisse soudaine a poussé son prix du plus haut de ses niveaux actuels à un support critique à environ 62 500 $. Le sentiment haussier semble s’estomper alors que l’incertitude s’empare du marché.

De nombreux commerçants s’attendaient à une action sur les prix plus décisive pour la crypto-monnaie de référence et à un chemin plus clair vers un objectif de prix à court terme supérieur à 70 000 $ et finalement 100 000 $. Les variables macroéconomiques semblent jouer contre le rallye des prix de la BTC.

Le président de la Fed américaine, Jerome Powell, a fait allusion au début de la réduction des effectifs qui pourrait éliminer les liquidités des marchés mondiaux. De plus, la crise avec le géant immobilier chinois Evergrande continue de faire des ravages sur le secteur financier et de nombreux investisseurs fuient vers le dollar américain.

Comme on le verra plus loin, l’indice du dollar américain (DXY) a affiché une tendance à la hausse depuis le 10 novembre. Au cours de la même période, Bitcoin a plongé dans les 60 000 $ les plus bas, entraînant avec lui l’ensemble du marché de la cryptographie.

L’indice du dollar américain suit une tendance à la hausse sur le graphique en données de 4 heures. Source : DXY Index Tradingview

À court terme, il semble y avoir une corrélation inverse entre Bitcoin et DXY. Si la devise américaine se renforce, le prix du BTC pourrait revisiter la zone de support critique autour de 62 000 $.

Dans ce scénario, les taureaux pourraient faire face à plus d’obstacles. Les données des indicateurs matériels indiquent que Bitcoin a perdu un peu de support en dessous de 64 000 $.

Comme le montre le graphique enflammé ci-dessous, il y avait 21 millions de dollars d’offres (en rouge sous l’affichage du prix Bitcoin en bleu) pour BTC avant qu’il ne soit rejeté à 66 000 $. Actuellement, il y a moins de 15 millions de dollars de transactions avec 28 millions de dollars supplémentaires, mais beaucoup moins, 61 500 dollars.

Source : Indicateurs matières

Cela suggère que Bitcoin pourrait continuer à baisser à court terme. En dessous de 60 000 $, il y avait un mur d’offres massif qui a été supprimé à 54 000 $, mais cela pourrait impliquer une poursuite haussière pour Bitcoin ou au moins plus de support autour de 60 000 $, un soutien important pour cette zone qui doit être maintenu pour reprendre le rallye. .

Comme l’indiquent les indicateurs matériels :

(…) Une énorme échelle d’offres BTC jusqu’à 54 000 $ a été retirée. Ce n’est pas un rugpull. Ils n’ont pas pu combler ce creux car la zone d’achat s’est déplacée vers le haut.

Bitcoin dans une action de prix semblable au crabe, quels sont les objectifs de prix ?

Dans des délais plus longs, la mise à jour de Bitcoin Taproot n’est pas devenue un catalyseur haussier, car les commerçants fixaient déjà les prix sur l’événement. À long terme, les améliorations apportées au réseau BTC seront sans aucun doute un vent arrière pour le prix des actifs sous-jacents.

Selon Yuya Hasegawa, analyste chez BitBank, le prix du BTC a chuté en raison du rejet par la SEC américaine de son ETF au comptant lié présenté par la société d’investissement VanEck.

Le prix a connu une reprise relativement rapide en raison de la tendance à la hausse du marché boursier, mais l’analyste s’attend à ce que le prix reste dans une fourchette comprise entre 58 000 $ et 69 000 $ avec un potentiel pour un nouveau record historique d’environ 76 000 $. .