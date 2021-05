Des taux de prêt immobilier toujours bas: une opportunité inédite pour les acheteurs de maison

Les acheteurs de maison peuvent actuellement obtenir des prêts immobiliers pour un taux d’intérêt annuel aussi bas que 6,65%, malgré la décision de la RBI de maintenir le taux de pension inchangé.

Les taux actuels des prêts immobiliers sont les plus bas depuis quatre décennies et devraient rester bas pendant encore six à douze mois; C’est donc le meilleur moment pour les acheteurs de maison. La croissance de l’économie et de l’immobilier a été forte, mais la deuxième vague de COVID pourrait affecter le marché. À l’heure actuelle, l’ampleur de l’impact ne peut être prédite, mais les chances qu’il soit minime sont élevées.

Des facteurs tels que la RBI injectant des liquidités indispensables sur le marché, ainsi que de nombreuses concessions du gouvernement et des promoteurs telles que les exemptions de droits de timbre, ont élargi la meilleure opportunité d’achat pour les acheteurs de maison. À des fins de prêt, les banques font maintenant la distinction entre les promoteurs forts et les promoteurs pauvres, donc améliorer l’efficacité du bilan, éviter le surendettement et rester bien capitalisés aiderait les promoteurs à bien flotter sur le marché.

Alors que la campagne de vaccination contre le coronavirus en Inde se poursuit, les avantages du programme de vaccination sont visibles sur le marché immobilier du pays. Après un creux record au cours des deux trimestres précédents en raison d’une augmentation drastique du nombre d’infections, les ventes de maisons sur les principaux marchés résidentiels de l’Inde ont augmenté de près de 70% au troisième trimestre, la nouvelle offre augmentant également de manière significative. Malgré la morosité générale, les prix des logements sur les marchés clés ont commencé à se redresser, indiquant que les consommateurs ont reconnu la valeur de l’immobilier et veulent profiter des faibles taux d’intérêt des prêts immobiliers. Les taux d’intérêt ont en effet eu un impact significatif sur la croissance des ventes puisque l’utilisateur final l’avait anticipée et l’avait reçue.

Si l’accessibilité accrue du logement est une indication, le marché immobilier résidentiel de l’Inde connaîtra une augmentation des ventes dans les mois à venir. En 2021, l’offre de logements neufs continuera d’être abordable et de milieu de gamme, les promoteurs tentant de tirer parti de la forte demande refoulée. Cependant, il y a des spéculations selon lesquelles la demande de biens immobiliers résidentiels en Inde pourrait être mise en danger en raison de la forte augmentation des nouveaux cas de coronavirus en Inde. En raison de l’augmentation des cas, une grande partie de l’Inde, en particulier Delhi, le Maharashtra, le Rajasthan, l’Odisha et le Gujarat, est désormais soumise à des restrictions, notamment des verrouillages partiels, des verrouillages le week-end et des couvre-feux nocturnes, entre autres. La deuxième vague de la pandémie de Covid-19 inquiète le secteur. Il n’y aurait pas de problème si la logistique et le soutien de la chaîne d’approvisionnement sont disponibles et la main-d’œuvre migrante sur place.

Les acheteurs de maison peuvent actuellement obtenir des prêts immobiliers pour un taux d’intérêt annuel aussi bas que 6,65%, malgré la décision de la RBI de maintenir le taux de pension inchangé. En janvier 2020, le taux d’intérêt moyen des prêts immobiliers était de 8%, ce qui représente une différence significative. Cependant, les acheteurs devraient prendre une décision rapide d’acheter une maison car la situation pourrait changer si la position du système bancaire change. Malgré la décision de la RBI de maintenir les taux directeurs inchangés le 7 avril 2021, SBI a augmenté les taux d’intérêt des prêts immobiliers en avril, indiquant que les banques pourraient s’éloigner du régime actuel de taux d’intérêt historiquement bas.

En raison des effets sur la demande, la croissance des prix dans le résidentiel a également ralenti au cours de la dernière année. Même s’ils ressentent la chaleur de la hausse des coûts des matières premières, les développeurs se sont abstenus d’augmenter les prix. Dans l’ensemble, le marché est idéal pour les acheteurs de maison pour réaliser leurs rêves avant que le marché ne revienne à l’ancien régime de taux d’intérêt et que les promoteurs n’augmentent les prix, ce qui devrait se produire dans les 6 à 12 prochains mois.

(Par Prasoon Chauhan, fondateur et PDG, BlackOpal)

