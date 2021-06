Des taux d’intérêt bas qui maintiennent l’attractivité des actions ; hausse des stocks de matières premières désormais limitée | ENTREVUE

Dans l’ensemble, une majorité d’entreprises ont réalisé des bénéfices meilleurs que prévu au cours du trimestre de janvier à mars.

Les taux d’intérêt bas sont de bon augure pour les actions, ce qui en fait une option d’investissement attrayante pour les investisseurs à long terme, a déclaré Shyamsunder Bhat, directeur des investissements chez Exide Life Insurance, dans une interview avec Kshitij Bhargava de Financial Express Online. L’expert du marché estime que les investisseurs regardent au-delà du prochain trimestre vers l’exercice 2022-2023 et s’attendent à un environnement propice à la croissance, poussant ainsi les marchés boursiers à la hausse. Le vétéran du marché avec plus de deux décennies d’expérience a ajouté que les actions de métaux et d’autres matières premières pourraient prolonger leur rallye, mais que la hausse est limitée à partir de maintenant. Voici les extraits édités.

Nous assistons à une baisse progressive du nombre de cas de covid-19 et le marché boursier est en hausse. Cependant, les cas de covid sont toujours au-dessus du pic de la première vague, est-il trop tôt pour célébrer pour les investisseurs ?

Il y a eu des appréhensions au mois d’avril et au début du mois de mai que malgré les cas de Covid en Inde, nos marchés boursiers ne réagissaient pas assez négativement. Cependant, ce comportement du marché devait être vu dans le contexte de 2 facteurs : contrairement à la première vague, nous avons actuellement des vaccins pour réduire l’impact. De plus, bien que le Nifty 50 n’ait chuté que marginalement en mai, notre marché d’actions a sous-performé les marchés mondiaux qui ont atteint de nouveaux sommets en avril. Ces dernières semaines, puisque nous assistons heureusement à une baisse progressive des infections à Covid à l’échelle nationale, les marchés ont maintenant atteint un nouveau sommet.

Les investisseurs regardent au-delà du présent et peut-être du prochain trimestre, vers FY23. L’intention directionnelle prévue dans le budget de cette année a également fourni un environnement propice à une croissance à plus long terme au-delà de l’exercice 23. Les taux d’intérêt restent bas et les actions continuent de présenter une option d’investissement relativement plus attrayante pour les investisseurs à long terme.

Les matières premières sont opérationnelles. Nous avons vu les stocks d’acier monter en flèche, puis les stocks de sucre, qu’attendez-vous pour les matières premières ?

Au cours des derniers mois, nous avons vu les prix des métaux de base augmenter en partie en raison de l’actualité positive et en grande partie en raison des annonces de mesures de relance mondiales. Mais comme l’ampleur de la hausse des prix a été excessive, on assiste à des mesures de la part du gouvernement chinois pour refroidir ces prix. Cependant, les prix sont néanmoins beaucoup plus élevés que la moyenne, et une demande plus élevée associée à certaines contraintes de production du point de vue de la réduction des émissions de carbone pourrait conduire à un maintien des prix aux niveaux raisonnablement élevés actuels (bien que de nouvelles augmentations puissent être limitées).

Il existe une possibilité qu’une force cyclique s’étende à partir d’ici, cependant, les investisseurs doivent être prudents lorsqu’ils jouent un thème tel que les matières premières, en particulier après un rallye excessif. Pour les matières premières agricoles, étant donné que la mousson prévue pour cette année est normale et compte tenu du niveau élevé des réservoirs, nous pourrions voir des superficies plus élevées freiner l’inflation des matières premières agricoles au niveau national. CY21 reste normal, et un niveau élevé des eaux souterraines dû aux bonnes moussons successives, sont des facteurs de bon augure pour les superficies.

Que pensez-vous des bénéfices d’India Inc au cours du trimestre janvier-mars ? Les chiffres du premier trimestre seront-ils gravement touchés par les blocages ?

Dans l’ensemble, une majorité de sociétés ont généré des bénéfices meilleurs que prévu au cours du trimestre de janvier à mars, bien que le nombre de ces sociétés puisse être légèrement inférieur à celui enregistré au cours des deux trimestres précédents. Nous avons enregistré des résultats meilleurs que prévu dans les métaux et le ciment, et des résultats mitigés dans les financières et les industrielles. Les résultats du secteur automobile ont indiqué une pression sur les marges d’EBITDA en raison de la hausse des coûts des intrants, et un commentaire prudent à court terme en raison de la fermeture de concessions.

En termes de perspectives à court terme, les blocages localisés dans les États auront un impact sur les perspectives du premier trimestre de l’exercice 22. Comment la base sera basse en raison du faible trimestre correspondant de FY21. Par conséquent, alors que les chiffres peuvent sembler décevants par rapport aux attentes, les chiffres d’une année sur l’autre peuvent en eux-mêmes ne pas sembler médiocres.

Quels sont les grands thèmes que vous cherchez à jouer au cours des prochains trimestres ?

Nous étions surpondérés sur les secteurs de la pharma et de l’agrochimie, ce qui s’est bien passé ces derniers mois. Nous continuons d’avoir une forte pondération dans le secteur pharmaceutique, même si nous pourrions assister à une certaine consolidation après la récente hausse importante. Notre position la plus importante se trouve dans le secteur financier, qui, nous l’espérons, se portera bien vers la fin de l’année. Nous pourrions également voir certains thèmes du secteur automobile se porter bien au cours des prochains trimestres, alors que l’accent revient sur la mobilité personnelle après la fin du verrouillage. Une combinaison de ciment, d’industriels et de métaux est également un positionnement du point de vue de l’habitat domestique/infra et des tendances mondiales, qui pourraient se jouer.

Hormis le Covid-19, quel risque voyez-vous à venir pour les marchés domestiques ?

Une moindre demande refoulée des consommateurs (par rapport à l’année dernière), l’incapacité des entreprises à répercuter pleinement les coûts des intrants, les sorties de fonds des FII et les craintes d’une dégradation de la note souveraine pourraient être des risques dont il faudrait être conscient. Dans le même temps, nous devons également considérer qu’une forte croissance mondiale, une liquidité soutenue, les enseignements tirés de la première vague par les entreprises et la montée en puissance programmée de la production de vaccins sont des facteurs qui présentent des perspectives positives pour l’exercice 22, et les bénéfices des entreprises la croissance au cours de l’exercice 20-23 continue d’être un TCAC probable supérieur à 20 %.

Nous assistons à des révisions à la baisse des estimations de croissance du PIB par les principaux économistes, de la fourchette 11-12% à la fourchette 9-10%, pour l’exercice 22. Il existe des appréhensions quant à la possibilité d’une moindre demande refoulée par rapport à une situation similaire l’année précédente, en raison d’une plus grande sévérité (et soudaine !) de l’infection dans la deuxième vague, ainsi qu’en raison d’une concentration de la infections dans les ménages plus aisés et une propagation plus large dans les zones rurales, par rapport à la première vague. Par conséquent, l’impact sur les revenus et la santé pourrait conduire à un niveau plus élevé d’aversion au risque et à une reprise plus lente de la demande des consommateurs.

