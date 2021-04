Des taxes numériques de 1 milliard de dollars pourraient provoquer une guerre commerciale entre les États-Unis et le Royaume-Uni

L’introduction par le gouvernement britannique de taxes numériques sur des entreprises comme Apple et Google pourrait provoquer une nouvelle guerre commerciale entre les États-Unis et le Royaume-Uni.

Les taxes numériques s’appliquent aux produits en ligne vendus au Royaume-Uni, tels que les achats sur l’App Store, et ont été estimées à près d’un milliard de dollars par an…

L’année dernière, le Royaume-Uni s’est joint à la France et à l’Italie pour introduire une taxe sur les services numériques (DST).

La taxe sur les services numériques s’applique aux entreprises d’un groupe qui fournissent un service de médias sociaux, un moteur de recherche ou une place de marché en ligne aux utilisateurs britanniques. Ces entreprises seront soumises à la taxe sur les services numériques lorsque les revenus mondiaux du groupe tirés de ces activités numériques sont supérieurs à 500 millions de livres sterling et que plus de 25 millions de livres sterling de ces revenus proviennent d’utilisateurs britanniques.

Apple paie les 2% sur les achats de l’App Store et en déduit la moitié du solde payé aux développeurs.

Bloomberg rapporte que le représentant américain au commerce (USTR) prévoit des tarifs de rétorsion.

Les États-Unis poursuivent leurs projets pour frapper six pays qui taxent les entreprises basées sur Internet avec des tarifs de rétorsion qui pourraient totaliser près d’un milliard de dollars par an.

Les marchandises entrant aux États-Unis – allant des pianos à queue autrichiens et des manèges britanniques aux tapis Kilim turcs et aux anchois italiens – pourraient être soumises à des droits de douane allant jusqu’à 25% par an, selon des documents publiés par le représentant américain au commerce. Les droits sont en réponse aux pays qui imposent des taxes aux entreprises technologiques opérant à l’international, telles qu’Amazon.com Inc. et Facebook Inc.

Dans chacun des six cas, l’USTR propose d’imposer des tarifs qui totaliseraient à peu près le montant des recettes fiscales que chaque pays devrait tirer des entreprises américaines. La valeur annuelle cumulative des droits s’élève à 880 millions de dollars, selon les calculs de Bloomberg News.