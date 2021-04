Des technologies qui façonneront l’avenir des soins de santé

Des technologies de la santé qui façonneront l’avenir.

Par Rajneesh Bhandari

La médecine progressera davantage au cours des dix prochaines années qu’au cours des 100 dernières années. L’avenir des soins de santé se dessine sous nos yeux avec les progrès des technologies de santé numériques, y compris l’impression 3D, le diagnostic à distance, les appareils portables, les produits électroniques, la thérapeutique numérique, la réalité virtuelle (RV) et la réalité augmentée, l’intelligence artificielle (IA), Vision par ordinateur, etc. Les startups des technologies de la santé intègrent ces technologies numériques pour amener l’avenir au présent et aider des millions de patients. La perturbation la plus importante dans le domaine de la santé est la convergence de ces multiples technologies, qui amplifie de façon exponentielle l’impact.

Diagnostic à distance

La téléradiologie est un excellent exemple de diagnostic à distance. La téléradiologie basée sur l’IA réduira le coût marginal de l’interprétation d’un scanner ou d’une IRM à près de zéro. Des produits tels que la technologie Zebra Medical Vision peuvent lire des millions de scans par jour à moins de 1 000 $ par jour. On prévoit que dans 5 ans, aucune image médicale ne sera examinée par un radiologue tant qu’elle n’aura pas été pré-analysée par une machine. De même, les algorithmes d’aujourd’hui peuvent mieux interpréter les lames de pathologie que les pathologistes. Les produits de vision par ordinateur comme PathAI annoncent un taux d’erreur inférieur à celui des pathologistes.

Wearables et appareils connectés

Les dispositifs portables, ingérables et implantables peuvent surveiller les paramètres de santé, impliquer les patients et leur réseau de soignants et fournir des thérapies de manière autonome. La technologie peut rendre le fitness addictif, faisant de la vie saine un culte. Startup Curefit, qui se concentre sur une meilleure alimentation et une meilleure forme physique, est évalué à 800 millions de dollars. Selon un récent rapport de Redseer, le fitness est une opportunité de 100 milliards de dollars pour les startups en Inde avec 90 millions d’individus soucieux de leur santé.

Il est révolu le temps où les appareils portables ne pouvaient mesurer que la fréquence cardiaque, les pas et les calories. Nous avons des écouteurs, des bagues et des patchs intelligents. Les patchs intelligents peuvent capturer la température corporelle, la fréquence cardiaque et la glycémie, entre autres données biométriques. Une autre technologie émergente est les aides auditives intelligentes, qui mesurent la santé des patients et peuvent en même temps fournir une intervention grâce à un système de formation numérique. Les anneaux intelligents sont capables de mesurer la fréquence cardiaque des patients, la qualité du sommeil, la fréquence respiratoire et la température corporelle.

Les appareils intelligents aident à améliorer l’analyse médicale des causes profondes. Nous n’avons pas fait surveiller les paramètres des patients dans leur monde réel, en déplacement, au travail, pendant leur sommeil. Avec la capacité de surveiller sa santé à la maison et de partager les résultats à distance avec leur médecin, ces appareils permettent aux gens de prendre le contrôle de leur santé et de prendre des décisions plus éclairées.

Thérapeutique numérique

Les soins de santé devenant numériques, les patients sont aujourd’hui plus autonomes que jamais. La thérapeutique numérique (DTx) fournit des interventions thérapeutiques basées sur des logiciels, fondées sur des preuves, pour prévenir et gérer un trouble médical afin d’améliorer les résultats pour les patients.

La thérapeutique numérique se révèle inestimable dans les essais cliniques, les sociétés pharmaceutiques utilisant la technologie de l’IA pour améliorer l’adhésion des patients à la prise de médicaments. Partout dans le monde, plus de 30% des personnes ne prennent pas leurs médicaments comme recommandé, et rien qu’aux États-Unis, cela a été associé à 125 000 décès par an.

Digital Therapeutics utilise la science du comportement pour aider les gens à changer leurs habitudes, à améliorer leur santé et à réduire leur risque de maladie chronique.

Les applications NeuroEquilibrium aident les patients à gérer leurs maladies chroniques comme le diabète, à fournir des entrées d’événements comme la migraine et le vertige, à contrôler les électroceutiques, à effectuer une rééducation vestibulaire interactive, etc.

Réalité virtuelle (VR)

La RV est maintenant de plus en plus utilisée dans le domaine médical pour diagnostiquer et traiter les affections neurologiques et les troubles mentaux. «gameChange» est l’une de ces entreprises mettant en œuvre la RV pour traiter la psychose, ce qu’elles accomplissent en plaçant le patient dans un scénario virtuel qui pourrait être potentiellement pénible pour une personne atteinte de la maladie. Une équipe de recherche de l’Université de Cambridge a développé un test de navigation VR chez des patients à risque de développer une démence.

La gamification peut être un outil puissant pour améliorer la motivation, l’engagement et les résultats dans le traitement de l’arthrite, du diabète, des maux de dos, de l’obésité, etc. La thérapie d’exposition immersive peut être utilisée pour traiter les patients souffrant de phobies et de mal des transports. C’est également un outil important dans la gestion de la douleur et le traitement des troubles de stress post-traumatique. NeuroEquilibrium est l’une des premières entreprises au monde à utiliser la RV pour traiter les affections neurologiques et les phobies liées aux troubles de l’équilibre.

La RV est également utilisée pour former de futurs chirurgiens et pour les chirurgiens en exercice afin de développer des techniques chirurgicales améliorées.

Électroceutiques

Les électrotechniques sont des dispositifs qui modifient les signaux électriques envoyés par les nerfs et pourraient être l’avenir d’une médecine personnalisée et ciblée. Au lieu de cibler les cellules du corps comme la plupart des traitements pharmaceutiques, les impulsions électriques ciblent divers réseaux nerveux – créant une nouvelle méthodologie d’intervention médicale.

Les électrotechniques, comme la stimulation de la moelle épinière, sont très utiles dans la gestion de la douleur chronique. NeuroEquilibrium a développé des électroceutiques portables qui aident à interrompre les épisodes de migraine ou à réduire l’intensité des maux de tête.

impression en 3D

De toutes les technologies de l’ère numérique, l’impression 3D est sans doute l’une des plus révolutionnaires. Cette technologie a pris de l’importance pendant la pandémie de Covid, avec des parties critiques des ventilateurs imprimées en 3D. Tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du corps, l’impression 3D a le potentiel de perturber radicalement la technologie médicale, y compris les implants dentaires, les prothèses, les moules pour prothèses auditives, les guides chirurgicaux, etc. Nous pouvons désormais tout imprimer, des tissus biologiques aux vaisseaux sanguins et même aux comprimés de médicaments. Les appareils portables et les équipements de diagnostic développés par NeuroEquilibrium sont imprimés en 3D pour permettre un prototypage et une production rapides.

Les méthodes in-silico font référence à des prédictions utilisant des approches informatiques.

Les essais in silico se sont révélés être des armes puissantes pour prédire les réponses immunitaires de candidats vaccins potentiels. L’analyse in silico a aidé à identifier la «protéine de pointe» comme épitope cible pour le développement de nouveaux vaccins. Nous avons récemment publié un article dans «Frontiers in Neurology» sur la façon dont la simulation informatique développée par NeuroEquilibrium aide à visualiser certaines maladies en 3D pour comprendre les protocoles de traitement actuels et en développer de nouveaux.

Les technologies numériques et les informations et interventions basées sur les données changent fondamentalement la façon dont les soins aux patients sont fournis. Cette nouvelle ère de soins sera révolutionnaire, pas seulement évolutive, alors que nous passerons des soins de santé aux soins de santé, de réactifs à préventifs, d’épisodiques à prédictifs et de taille unique à personnalisée.

Comme le dit Yuval Noah Harari dans le livre à succès «Homo Deus» «Alors que la médecine du XXe siècle visait à guérir les malades, la médecine du 21e vise de plus en plus à améliorer la santé.»

(L’auteur est le fondateur de NeuroEquilibrium, la première chaîne mondiale de cliniques de vertiges et de troubles de l’équilibre. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

