Des téléphériques et des solutions de mobilité alternatives à considérer pour la connectivité urbaine, vallonnée et du dernier kilomètre ; NHIDCL prend en charge

La National Highways & Infrastructure Development Corporation (NHIDCL) appartenant à l’État a été chargée de la coordination, de la recherche, des normes et des questions de politique concernant les téléphériques et autres solutions de mobilité.

« Le sujet de la coordination, de la recherche, des normes et des politiques concernant les téléphériques et autres solutions de mobilité innovantes/alternatives a été confié au ministère des transports routiers et des autoroutes et de dire que ce sujet sera traité par la cellule NHIDCL du ministère. avec effet immédiat », a déclaré le MoRTH dans une notification jeudi.

NHIDCL, une société détenue à 100 % par le MoRTH, avait construit 628 km d’autoroutes et enregistré un bénéfice net de 87,61 crores de roupies en 2019-2020.

En modifiant les règles du gouvernement de l’Inde (allocation des affaires) de 1961, le gouvernement avait confié plus tôt cette année au MoRTH la tâche de s’occuper du développement de téléphériques et de solutions de mobilité alternatives.

Cette décision visait à donner un coup de fouet au secteur, en mettant en place un régime réglementaire, et en facilitant la recherche et les nouvelles technologies pour entrer dans ce secteur.

Réagissant au développement, Gadkari avait déclaré que cette décision « contribuerait grandement à développer des solutions de mobilité alternatives durables dans le secteur des transports pour la connectivité urbaine, vallonnée et du dernier kilomètre ».

