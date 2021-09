Des téléphones de jeu Qualcomm de milieu de gamme en préparation

Le rapport indique que la puce s’appelle Qualcomm SM6375, qui est censée avoir quatre cœurs d’horloge plus élevés et quatre cœurs plus lents. L’histoire rapporte qu’il pourrait y avoir jusqu’à quatre variantes de ces puces et qu’elles pourraient avoir des cœurs pouvant fonctionner jusqu’à 2,5 GHz. Il prétend également qu’il est testé sur des téléphones de développeurs dotés d’écrans avec des taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui est le même que l’Asus ROG Phone 5. Il spécule que lorsque la puce sera finalement annoncée et intégrée aux téléphones commerciaux, elle pourrait avoir le Snapdragon. 695 marque.