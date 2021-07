Des téléphones qui ont eu un impact durable

Robert Triggs / Autorité Android

Les ingénieurs de Motorola, Martin Cooper et John F. Mitchell, n’avaient probablement aucune idée de l’impact que leur invention, le téléphone portable, aurait sur toute l’humanité lorsqu’ils ont passé ce premier appel le 3 avril 1973. Le téléphone portable d’origine, le Motorola DynaTAC, était une brique massive d’une chose qui était toute la batterie et a coûté 4 000 $. Alors que le DynaTAC a introduit les gens à l’idée même du téléphone cellulaire, les appareils mobiles que nous portons tous dans nos poches ont été popularisés au fil des ans par des tarifs plus petits et plus abordables.

Qu’est-ce qui rend un téléphone influent ? Pas seulement les ventes. Un téléphone doit introduire une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle fonctionnalité ou une toute nouvelle façon de faire les choses pour être considéré comme influent. Il doit avoir un effet durable sur ce qui vient après. Les appareils suivants figurent sur la liste d’Android Authority des téléphones les plus influents pour leur impact sur le marché plus large.

Motorola StarTAC (1996)

Le Motorola StarTAC a été un succès instantané même à 1 000 $. Il a été le premier téléphone à clapet populaire et a atteint des ventes mondiales totales de 60 millions. Le téléphone a même été un succès auprès des cinéastes, car il est apparu dans les films et les émissions de télévision à la fin des années 1990 grâce à l’action flip du clapet.

Le StarTAC a influencé des générations de téléphones à clapet.

Le StarTAC a été vendu dans un certain nombre de modèles différents au fil des ans et est venu avec la possibilité d’envoyer et de recevoir des messages SMS, une alerte vibrante et des batteries externes remplaçables. Il était incroyablement petit à l’époque, ne pesant que 88 g. Si vous aviez de l’argent à dépenser, le Motorola StarTAC était le téléphone que vous avez acheté. Le StarTAC a influencé des générations de téléphones à clapet.

Communicateur Nokia 9000 (1996)

Le Nokia 9000 Communicator était en avance sur son temps, s’assurant qu’il figure sur notre liste des téléphones les plus influents. On pourrait l’appeler un ancêtre du smartphone moderne en termes de fonctionnalités, mais pas nécessairement de facteur de forme, qui était une coquille latérale. Il s’agissait d’un téléphone combiné à un ordinateur portable miniature et à un modem de données ciblant les utilisateurs professionnels.

Les principales caractéristiques comprenaient un processeur Intel à 24 MHz avec 8 Mo de mémoire pour les applications et les données utilisateur. Il était doté d’un clavier QWERTY complet ainsi que d’un écran 640 x 200. Le Nokia 9000 Communicator comprenait un téléphone entièrement fonctionnel à l’avant et une plate-forme intelligente légère pour l’envoi et la réception d’e-mails, la navigation sur le Web et l’exécution d’applications professionnelles à l’intérieur. C’était un monstre, pesant 397g.

Le Nokia 3310 s’est démarqué pour deux raisons : sa durabilité légendaire et sa fonction de chat de type messagerie instantanée. Le 3310 était une mise à jour d’un appareil déjà populaire, le 3210, mais il a poussé les choses un peu plus loin.

Le téléphone a intelligemment ajouté une application de chat qui permettait aux gens d’envoyer des messages plus longs que votre message texte typique.

Nokia n’a pas commercialisé le 3310 comme un téléphone robuste, mais c’était sûrement le cas. Sa coque extérieure en plastique peut supporter toutes sortes d’abus. Le Nokia 3310 comportait également des coques Xpress échangeables qui permettaient aux propriétaires de personnaliser leur téléphone avec différentes couleurs et motifs. Le téléphone a intelligemment ajouté une application de chat qui permettait aux gens d’envoyer des messages plus longs que votre message texte typique de 160 caractères. Cela a rendu le téléphone extrêmement populaire auprès des amateurs de textos. Nokia a ajouté plusieurs autres fonctionnalités intéressantes, telles qu’une application de rappel, un chronomètre, une calculatrice et plusieurs jeux, dont Snake.

Avec des ventes mondiales de 126 millions, ce n’était pas tout à fait le succès du 3210 vendu à 160 millions, mais c’était un téléphone globalement plus influent grâce à ses outils de messagerie.

Palm / Handspring Treo 180 (2002)

Certains pourraient se demander quel Treo est le plus important, mais c’est le 180 qui a combiné un PDA avec des capacités d’appel téléphonique dans le même appareil de la gamme Treo. Cela seul était un grand premier pas pour Palm et Handspring.

Cette pièce matérielle intéressante comportait un écran tactile monochrome et résistif et un clavier QWERTY, ainsi qu’un couvercle rabattable qui couvrait l’écran et servait d’écouteur lorsqu’il était ouvert. Les autres spécifications comprenaient 16 Mo de mémoire et un processeur Dragonball à 33 MHz. Ce téléphone a préparé le terrain pour les Treos à venir, en particulier les Treo 600 et 650, qui étaient extrêmement populaires auprès des utilisateurs professionnels dans les années 2000.

Motorola RAZR (2004)

Le Motorola RAZR était l’un de ces téléphones que tout le monde convoitait, ce qui lui a valu une place bien méritée sur notre liste des téléphones les plus influents. Il a poussé le facteur de forme à clapet au maximum avec des lignes sveltes et une construction en métal. Le RAZR se vendait 400 $.

Il figurait parmi les téléphones de mode les plus importants et s’est vendu à plus de 130 millions d’unités. Comme le StarTAC, il était populaire auprès des célébrités et à Hollywood. Il a été imité par les concurrents, qui sont ensuite sortis avec leurs propres conceptions à clapet. Le Motorola RAZR était une icône en son temps. Motorola a récemment ressuscité le RAZR pour sauter dans le train pliable.

Courbe BlackBerry (2007)

Semblable à la gamme de Treos de Palm, nous pourrions débattre toute la journée quel était le BlackBerry le plus influent. Était-ce le 6210 ou le 7290 ? Pour notre argent, nous considérons la Curve comme la baie la plus importante, car c’était le premier véritable coup de pouce de la société mère Research In Motion pour attirer le marché de masse. Et il a fait appel. The Curve était un gros vendeur pour RIM, qui a continué à fabriquer une grande variété d’appareils Curve au fil des ans.

Le BlackBerry Curve a été le premier smartphone de beaucoup de gens.

The Curve a pris la fonction trackball populaire du BlackBerry Pearl et l’a collée dans un appareil plus convivial que les anciens BlackBerries. Il comportait un clavier QWERTY complet, ainsi qu’un écran couleur. Certaines spécifications comprenaient un processeur à 312 MHz, 64 Mo de stockage, 16 Mo de RAM et un appareil photo. Certaines variantes avaient le Wi-Fi et d’autres un GPS. Le BlackBerry Curve a été le premier smartphone de beaucoup de gens.

Apple iPhone (2007)

L’iPhone d’Apple d’origine est peut-être le téléphone le plus influent à avoir jamais atteint le marché. Ce n’était pas le plus gros vendeur, ni le meilleur matériel, mais c’était une collection d’idées qui ont été bien exécutées pour la première fois dans un seul appareil.

Le grand changement introduit par Apple était la conception tout écran. Bien sûr, d’autres téléphones de l’époque avaient de grands écrans, mais beaucoup s’appuyaient encore sur une série de boutons pour contrôler certaines parties de l’interface utilisateur. Avec l’iPhone, toute l’interface utilisateur était gérée sur l’écran tactile lui-même. Le bouton d’accueil ne servait qu’à quitter les applications et à revenir à l’écran d’accueil. Un autre grand progrès introduit par l’iPhone était le navigateur (presque) complet. Il offrait une expérience de navigation Web beaucoup plus riche que les autres téléphones du marché, qui se basaient souvent sur des représentations textuelles des sites Web. Il s’est également intégré à l’iTunes Music Store, ce qui était un gros problème à l’époque.

Le premier iPhone a ouvert la voie à davantage d’iPhones et, plus important encore, à l’App Store, qui allait révolutionner la façon dont les gens consomment les applications mobiles.

HTC Dream / T-Mobile G1 (2008)

Comment ne pas aimer le premier téléphone Android ? Le HTC Dream, vendu par T-Mobile sous le nom de G1, a été le tout premier téléphone Android à arriver sur le marché. Dommage que ce soit un peu un sac mélangé.

Comment ne pas aimer le premier téléphone Android ?

Le matériel était janky grâce à l’étrange mécanisme de pivotement qui contrôlait l’affichage coulissant de l’écran. Les boutons du clavier QWERTY étaient pâteux et les performances globales du téléphone étaient fragiles, mais cela nous a beaucoup appris. Par exemple, peu de temps après son arrivée dans les magasins, les gens ont appris que le chargeur de démarrage pouvait être déverrouillé pour un accès root. Cela en a fait un succès instantané auprès de la communauté du codage.

Le rêve n’a peut-être pas été le meilleur effort de HTC, mais il a cimenté l’entreprise en tant que pionnier de l’espace Android et a préparé le terrain pour ce qu’Android allait devenir.

Google Nexus One (2010)

Le Nexus One, également fabriqué par HTC, a été commandé par Google et a fait ses débuts dans les premiers mois de 2010. Le téléphone a été le premier à vraiment vanter l’idée d’Android pur, car il était livré avec une version propre du système d’exploitation sans peau de Google. ou HTC.

Le Nexus One de Google a connu d’autres premières. Google a vendu le téléphone directement aux consommateurs, l’a déverrouillé et leur a permis d’utiliser leur propre carte SIM. Il a jeté les bases du Google Store en ligne et de toute la gamme de téléphones Nexus (et plus tard Pixel) au fil des ans. Dans l’espace Android, c’était un matériel très influent. Il est ensuite devenu un téléphone de développeur Google, ce pour quoi tous les téléphones Nexus et Pixel deviendraient connus. En ce qui concerne les téléphones les plus influents, le Nexus One mérite certainement une place sur notre liste.

Samsung Galaxy Note (2011)

Enfin, nous avons le Samsung Galaxy Note, le modèle original de 2011. Ce téléphone a été un grand pas pour Samsung, littéralement. L’entreprise est devenue voyou avec l’idée d’un téléphone doté d’un écran géant et prenant en charge un stylet. Samsung nous a donné un nouveau Galaxy Note chaque année depuis, et le téléphone continue d’être le summum du design, de la technologie et des logiciels de la société coréenne.

Peu de temps après l’arrivée de la note, la taille moyenne de l’écran des smartphones a commencé à augmenter. Même Apple a décidé de suivre l’exemple de Note : il a ensuite présenté l’iPhone 6 Plus, qui était le premier iPhone à grand écran. Le Samsung Galaxy Note fait partie de notre liste des téléphones les plus influents pour inaugurer l’ère des smartphones à grand écran.

Cela conclut notre liste des téléphones les plus influents. Qu’est-ce que tu penses? Votre favori a-t-il fait notre liste? Assurez-vous d’ajouter le vôtre dans les commentaires ci-dessous.