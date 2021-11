Des témoins du défilé de Noël de Waukesha décrivent le chaos et le sang après que le SUV ait heurté près de 2 douzaines

Les autorités de Waukesha, dans le Wisconsin, ont déclaré qu’un conducteur avait percuté près de deux douzaines de personnes, dont la moitié étaient des enfants, lors du défilé de Noël de la communauté dimanche soir.

La police a confirmé plusieurs décès et a déclaré que de nombreuses personnes avaient été blessées. Le chef de la police de Waukesha, Daniel Thompson, a déclaré lors d’une conférence de presse à 20 heures, CT, que plus de 20 personnes avaient été frappées – un nombre non divulgué d’entre elles mortellement. Les autorités n’ont pas divulgué les noms des victimes mais ont déclaré qu’il y avait 11 adultes et 12 enfants.

« Certaines des victimes étaient des enfants, et il y a eu quelques décès liés à cet incident », a-t-il déclaré, ajoutant que la police était toujours en train d’informer les familles des victimes.

Les bons samaritains tentent d’aider les victimes après qu’un SUV a traversé le défilé de Noël de Waukesha dimanche soir à Waukesha, Wisconsin. (Crédit : @J_Woynilko) (@J_Woynilko)

Le SUV TRAVERSE LA PARADE DE NOL DU WISCONSIN

Un officier a ouvert le feu sur le véhicule en fuite, a déclaré le chef, et ils ont ensuite arrêté une personne d’intérêt.

Des témoins oculaires ont décrit un tronçon de route ensanglanté avec de bons Samaritains tentant la RCR sur des victimes – qui avaient été projetées sur l’asphalte lorsqu’un conducteur à grande vitesse a traversé une barricade, puis des piétons.

Jordan Woynilko, un homme de Milwaukee qui a partagé une vidéo des conséquences de l’incident sous son compte Twitter, @J_Woynilko, a déclaré à Fox News numérique dimanche soir que le SUV rouge qui a percuté les participants dimanche a frappé près de deux douzaines de personnes alors qu’il sortait d’un pub le long de la parcours du défilé.

« Alors que j’ouvrais la porte pour sortir, les gens ont commencé à crier et à courir – et c’est à ce moment-là que j’ai vu le SUV rouge », a déclaré Woynilko. « Je l’ai vu traverser et frapper les gens. »

Il a dit qu’il avait attrapé son ami et qu’ils étaient tous les deux sous le choc alors qu’ils se frayaient un chemin à travers le carnage. Les bons samaritains tentaient la RCR sur plusieurs victimes avant l’arrivée des ambulanciers paramédicaux, a-t-il déclaré.

« Il y avait des mamans et des papas qui criaient pour leurs enfants, des gens qui couraient partout », a-t-il déclaré. « Quand j’ai revu la vidéo, j’ai entendu les gens parler et ils se sont dit : ‘Il y a huit personnes blessées là-bas. Nous avons besoin d’une ambulance ici.’ Il y a une dame agenouillée par terre qui pleure. »

Brayden Kowalski, un homme de 19 ans qui a grandi à Waukesha, a déclaré qu’il était au défilé avec sa famille lorsqu’il a vu un SUV accélérer à travers la foule.

« Il souffle juste à travers les gens, en quelque sorte en train de sonner beaucoup de gens, des corps volant partout », a déclaré Kowalski. « Ces gens ne se sont pas fait écraser, ils ont été jetés en l’air. Comme beaucoup de gens ont été jetés en l’air. »

Presque immédiatement après que le SUV ait traversé la foule, Kowalski et sa mère sont sortis dans la foule pour essayer d’aider les personnes blessées. « Vous pouviez voir les fragments de cerveaux », a-t-il déclaré. « Il y avait pas mal de gens avec des membres cassés, comme beaucoup de jambes cassées, beaucoup de gens criant avec des jambes cassées. C’était horrible. »

Quelques instants avant le chaos, Woynilko a déclaré que les enfants le long de la route s’étaient précipités vers le bord du défilé, où ils avaient reçu des bonbons.

« C’était 100% intentionnel à mon avis », a-t-il déclaré. « Il a volontairement traversé les barrières, les a brisées et il a heurté plusieurs personnes. S’il s’agissait d’un accident, je pouvais voir cela se produire et peut-être qu’il s’arrêtait ou s’éloignait après avoir heurté une personne – mais j’ai vu au moins 10 personnes allongées le sol. C’était définitivement intentionnel.

Woynilko a déclaré qu’en poussant son ami en sécurité et en quittant la zone, il avait survolé des policiers décrivant le suspect comme un homme noir, soit dans le SUV rouge, soit à pied.

Les autorités fédérales aident également la police locale. Un porte-parole de l’ATF a déclaré à Fox News Digital que le bureau avait envoyé des agents spéciaux de ses bureaux extérieurs de Milwaukee pour aider les enquêteurs de Waukesha, et le FBI a déclaré que les autorités locales et étatiques dirigeaient la réponse.

Le directeur du comté de Waukesha, Paul Farrow, a écrit sur Twitter que le SUV avait foncé dans la foule peu de temps après que lui et sa femme eurent terminé leur participation au défilé.

« C’est une tragédie indicible, qui nous affecte tous alors que nous travaillons pour surmonter deux années extrêmement difficiles et reprendre nos chères traditions de vacances », a-t-il déclaré. « Gardez les familles concernées dans vos pensées pendant que nous travaillons pour offrir tout le soutien possible. »

L’incident survient quelques jours seulement après qu’un jury de la ville voisine de Kenosha a déclaré Kyle Rittenhouse non coupable d’homicide et d’autres chefs d’accusation après avoir réussi à se défendre après avoir tiré sur trois manifestants qui l’avaient attaqué lors d’une manifestation violente l’été dernier, dont deux mortellement.

Bien que les victimes soient toutes blanches, l’affaire a attisé les tensions raciales alors que les critiques ont formulé des allégations non fondées contre l’adolescent accusé le décrivant comme un suprémaciste blanc.