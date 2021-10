Gary Neville pense qu’un certain nombre de joueurs de Manchester United doivent se regarder de près et se demander s’ils en font assez pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs.

Les Red Devils ont subi leur deuxième défaite en Premier League en trois matchs samedi après descendre 4-2 à Leicester City. Perdre contre les Foxes n’est pas une honte, mais la manière dont ils ont capitulé inquiétera les chefs de club. C’était 2-2 à sept minutes de la fin, mais Jamie Vardy a donné un coup de coude aux hôtes avant que Patson Daka ne remporte le quatrième.

United a débuté la saison en superbe forme, avec quatre victoires et un nul en cinq matchs. L’arrivée de Cristiano Ronaldo semblait être la cerise sur le gâteau.

Mais ils ont eu du mal depuis une défaite 1-0 contre Aston Villa le 25 septembre. Neville a observé les hauts et les bas de l’équipe ce trimestre avec un œil attentif.

Et l’ancien défenseur de United n’a pas hésité à évaluer l’état actuel des choses.

« Les performances ont été si médiocres toute la saison, les performances d’équipe ont été de grands objectifs, mais les performances globales ont été, les unités ont été de mauvaise qualité », a-t-il déclaré, selon The Mirror.

«Ça a été brouillon et débraillé à regarder, donc quand vous jouez contre une équipe qui a une organisation, une méthodologie, vous allez vous séparer et c’est ce qui se passe.

« Manchester United en ce moment est déséquilibré et les performances obtiennent maintenant ce qu’elles méritent en termes de résultats et cela doit changer. »

Neville pointe l’énigme United

Il ne fait aucun doute que Ole Gunnar Solskjaer a une richesse de talents d’attaque à sa disposition. Jadon Sancho était une grosse signature estivale tandis que le retour de Ronaldo a fait la une des journaux.

Aller de l’avant ne semble pas poser de problème. Mais c’est lorsqu’ils n’ont pas le ballon que l’ex-défenseur anglais se préoccupe du personnel.

« Manchester United hors du ballon n’est pas assez bon », a poursuivi Neville. « Ils ont cette énigme avec [Paul] Pogba et [Bruno] Fernandes.

« Ils ont cette énigme avec [Cristiano] Ronaldo et [Edinson] Cavani, énigme avec [Mason] Bois vert et [Marcus] Rashford et [Jadon] Sancho et vous avez tous ces joueurs talentueux dans une unité, hors de possession et les forces de ces joueurs ne sont pas hors de possession.

« Les grands joueurs sont capables de le faire dans les deux sens. Mais ces joueurs sont biaisés du côté offensif du jeu, ils le sont tout simplement. »

On a demandé à Neville si Solskjaer avait besoin d’ajouter de nouveaux visages à ses rangs. Mais le spécialiste de Sky Sports pense que c’est l’état d’esprit et non les joueurs qui doit changer.

« Non, ils ne le font pas, ce dont ils ont besoin, c’est d’avoir l’éthique de travail de [ Manchester City ‘s] Bernardo Silva et Kevin de Bruyne, [ Liverpool ‘s Roberto] Firmino et [Sadio] Mane, des joueurs de classe mondiale, qui travaillent comme des chiens absolus à chaque match », a-t-il ajouté.

« Je ne vois pas ça à Manchester United avec certains de leurs joueurs talentueux. »

