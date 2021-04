Des tests Covid gratuits deux fois par semaine seront offerts à tout le monde en Angleterre

E

Tout le monde en Angleterre se verra offrir des tests de coronavirus gratuits deux fois par semaine alors que les ministres se préparent à la prochaine étape d’assouplissement des restrictions de verrouillage.

Les tests d’écoulement latéral – qui peuvent fournir des résultats en 30 minutes environ – seront disponibles à partir de vendredi, que les personnes présentent ou non des symptômes.

L’annonce intervient alors que Boris Johnson doit rencontrer lundi de hauts ministres pour signer la prochaine étape de la feuille de route en dehors du verrouillage.

Le Premier ministre Boris Johnson laissant 10 Downing Street / PA Wire

Les gens pourront obtenir un test par le biais d’un service de commande à domicile, d’un programme de test sur le lieu de travail ou à l’école, ou en le récupérant sur un site d’essai local.

LIRE LA SUITE

Le Premier ministre a déclaré que le programme aiderait à arrêter de nouvelles épidémies, permettant aux autorités d’identifier et de contrôler de nouvelles variantes de la maladie.

«Alors que nous continuons à bien progresser sur notre programme de vaccination et que notre feuille de route assouplit prudemment les restrictions en cours, des tests rapides réguliers sont encore plus importants pour s’assurer que ces efforts ne sont pas vains», a-t-il déclaré.

C’est pourquoi nous déployons maintenant des tests rapides gratuits pour tout le monde à travers l’Angleterre – nous aidant à arrêter les épidémies dans leur élan, afin que nous puissions revenir à voir les gens que nous aimons et faire ce que nous aimons.

M. Johnson présidera une réunion virtuelle du comité Covid O avant d’informer l’ensemble du Cabinet sur les arrangements pour la dernière phase de la levée du verrouillage, qui verra la réouverture des magasins non essentiels en Angleterre à partir du 12 avril.

Il exposera ensuite les détails lors d’une conférence de presse à Downing Street où il devrait en dire plus sur les plans annoncés ce week-end pour les certificats Covid pour les rassemblements de masse, des événements sportifs aux boîtes de nuit.

Graphiques Coronavirus / PA

Il exposera également l’approche du gouvernement pour lever les restrictions sur les vacances à l’étranger à partir du 17 mai.

Selon la feuille de route du gouvernement, les pubs et les restaurants pourront commencer à servir les clients à l’extérieur à partir de la semaine prochaine, tandis que les coiffeurs, les salons de manucure, les gymnases et les bibliothèques – ainsi que les magasins non essentiels – pourront rouvrir.

Alors que les députés sont soulagés de la perspective de la réouverture de l’économie, certains s’inquiètent des propositions pour le système de «certification du statut Covid» baptisé «passeports vaccinaux».

Les ministres insistent sur le fait que les certificats – qui pourraient être une application de téléphonie mobile ou un document papier – ne seront jamais nécessaires pour les services essentiels tels que les supermarchés, les transports publics ou les cabinets de médecins généralistes.

Au début, au moins, ils ne seront pas non plus nécessaires pour se rendre dans les pubs ou les restaurants lorsqu’ils recommencent à servir.

Les ministres estiment que le programme sera très utile pour gérer les risques là où il y a un grand nombre de personnes à proximité, comme les festivals de musique, les matchs sportifs et les boîtes de nuit.

Cependant, plus de 40 députés conservateurs ont signé une lettre multipartite s’opposant aux passeports vaccinaux tandis que le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer les a décrits comme «non britanniques», ce qui soulève la perspective d’une défaite potentielle du gouvernement si – comme prévu – il y a un vote aux Communes. .

Dans le Daily Telegraph, Sir Graham Brady, le président influent du comité d’arrière-ban conservateur de 1922, a déclaré que les passeports vaccinaux étaient «intrusifs, coûteux et inutiles».

Selon les plans définis ce week-end, les certificats devraient indiquer si une personne a reçu le vaccin, a récemment été testée négative pour le virus ou a une «immunité naturelle» après avoir été testée positive au cours des six mois précédents.

Le gouvernement prévoit des essais lors d’une série d’événements au cours des prochaines semaines, notamment le championnat du monde de snooker au Crucible Theatre de Sheffield et culminant avec la finale de la FA Cup à Wembley le 15 mai.

Au départ, ils n’impliqueront pas l’utilisation de certificats, bien que les spectateurs devront être testés pour Covid-19 avant et après l’événement.

Graphiques Coronavirus / PA

M. Johnson utilisera également la conférence de presse – un an jour pour jour après son admission à l’hôpital avec Covid-19 – pour exposer plus de détails sur le cadre d’assouplissement des restrictions aux voyages à l’étranger avant le rapport du groupe de travail mondial sur les voyages, qui est due le 12 avril.

Bien que l’interdiction de voyager à l’étranger depuis l’Angleterre ne soit levée que le 17 mai, Downing Street a déclaré que lorsque les règles seront assouplies, il y aura un système de «feux de signalisation» basé sur les risques avec des notes rouges, orange et vertes pour les pays du monde entier. .

Les voyageurs arrivant de pays classés verts ne seront pas tenus de s’isoler, bien que des tests avant le départ et après l’arrivée soient toujours nécessaires.

Pour ceux classés comme orange ou rouge, les restrictions resteront telles quelles avec les arrivées requises pour isoler ou entrer en quarantaine.

Les responsables ont clairement indiqué qu’il n’y aura pas d’annonce cette semaine sur quel pays est sur quelle liste.

Les coiffeurs et les barbiers peuvent rouvrir en Ecosse à partir de lundi, une semaine plus tôt qu’en Angleterre.

Certains magasins non essentiels peuvent également rouvrir, y compris les jardineries et les magasins d’articles ménagers, tandis que les étudiants des universités et des collèges reviendront pour l’enseignement en personne et les sports de contact en plein air pourront redémarrer pour les jeunes de 12 à 17 ans.