Le concepteur et expert de la Formule 1 Gary Anderson s’attend à ce que Ferrari revienne à ses anciennes façons de laisser partir les gens s’ils ne parviennent pas à livrer en 2022.

Ferrari s’est retrouvée à passer de la lutte pour les victoires en 2019 à la simple tentative de marquer des points la saison suivante, une baisse majeure pour la célèbre tenue de Maranello.

Autrefois, cela aurait probablement suffi pour que des membres clés du personnel perdent leur emploi, mais Ferrari a gardé confiance en son équipage actuel pour 2021, une décision qui a été récompensée alors que la Scuderia progressait rapidement, obtenant la P3 dans le championnat des constructeurs. après une saison où Charles Leclerc a remporté deux pole positions, ainsi qu’un podium pour P2 à Silverstone.

Carlos Sainz a ajouté quatre podiums supplémentaires au décompte de Ferrari, obtenant la P2 à Monaco et la P3 aux Grands Prix de Hongrie, de Russie et d’Abu Dhabi.

Mais avec de nouvelles réglementations désormais en place pour la saison 2022, l’un des plus grands changements réglementaires que la F1 ait connus entre les saisons, Ferrari a les yeux fixés sur la possibilité de redevenir challenger pour le titre.

Cependant, si cela ne se matérialise pas, Anderson s’attend à ce que certains membres du personnel se retrouvent sans travail.

Dans un article pour The Race présentant la saison 2022, Anderson a écrit : « Ferrari semble superficiellement être l’équipe la plus stable de toutes ces 20 dernières années compte tenu de son identité cohérente, mais ce n’est pas vraiment le cas.

« En réalité, Ferrari est probablement la plus instable car depuis de nombreuses années, elle a pour philosophie de réussir ou de tenir quelqu’un pour responsable de l’échec et de l’écarter.

« La nouvelle haute direction de Ferrari semble avoir réglé cela un peu maintenant. Il n’y a pas eu beaucoup de tirs avec seulement quelques personnes déplacées latéralement.

« Mattia Binotto règne toujours en maître et, en tant que chef d’équipe, supervise également efficacement l’aspect technique. Faire les deux est un effort, mais la structure derrière lui, qui a été modifiée à plusieurs reprises ces dernières années, doit commencer à compter. Il est maintenant temps pour Ferrari de récupérer le terrain perdu.

« Après le dernier changement majeur des règles en 2017, j’ai été très impressionné par ce que Ferrari a proposé. Ferrari a trouvé la solution aux pontons plus courts avant tout le monde, et a donc la vision au sein de l’entreprise pour réagir à une situation changeante.

« Quelque chose a fait dérailler cela et il a dû abandonner 2020 pour se remettre d’avoir poussé trop loin les limites de son interprétation des règles pour le groupe motopropulseur hybride. Il s’est plus ou moins remis de celui de la saison 2021, mais la limite de développement n’a pas été favorable à l’équipe.

« Ferrari doit creuser profondément maintenant parce que toute l’Italie voit ces changements comme une nouvelle opportunité pour Ferrari de réussir. Sinon, on reviendra très vite aux anciennes méthodes de travail et on verra des têtes tomber. »