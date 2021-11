Des textes montrent que Chris Cuomo de CNN a conseillé un frère alors que le réseau couvrait des allégations

Des SMS récemment publiés montrent que tandis que CNN a fait état d’allégations de harcèlement sexuel contre le gouverneur Andrew Cuomo en mars dernier, son frère et présentateur de CNN, Chris Cuomo, transmettait des informations de sources au principal collaborateur du gouverneur.

Chris a envoyé un texto à l’assistante principale Melissa DeRosa, la suppliant de « s’il vous plaît laissez-moi aider à la préparation » et critiquant sa gestion de la crise des relations publiques du gouverneur en disant : « nous commettons des erreurs que nous ne pouvons pas nous permettre ».

Chris Cuomo avait précédemment déclaré aux téléspectateurs qu’il n’était pas un conseiller de son frère aîné, il était là pour « écouter et offrir mon point de vue ». Mais de nouveaux textes montrent qu’il conseillait et gérait l’ingérence de l’ancien gouverneur. « Nous faisons des erreurs que nous ne pouvons pas nous permettre. » pic.twitter.com/LyVpuVb0x0 – Josefa Velásquez (@J__Velasquez) 29 novembre 2021

Des SMS montrent que Chris a demandé à ses sources et à d’autres journalistes s’ils savaient si d’autres accusateurs se manifesteraient, puis a transmis cette information à l’équipe de son frère.

« Rumeur circulant de politico 1-2 personnes supplémentaires sortiront demain », a écrit DeRosa, avant de demander à l’animateur de CNN aux heures de grande écoute, « Pouvez-vous vérifier vos sources? »

« À ce sujet », a répondu Chris, puis a répondu 40 minutes plus tard: « Personne n’a encore entendu cela. »

DeRosa a spécifiquement interrogé Chris sur un rapport qu’elle pensait que Ronan Farrow du New Yorker avait l’intention de publier. Chris a répondu: « Si ronan n’a rien de mieux que [former Andrew Cuomo aide and accuser Lindsey] boylan c’est un bon signe.

.@ChrisCuomo donnait des mises à jour à DeRosa sur l’état de l’histoire de @RonanFarrow sur un ancien assistant du gouverneur Cuomo qui l’accusait de harcèlement sexuel, utilisant ses sources pour relayer des informations à l’administration, selon des échanges de textes. pic.twitter.com/VTsHt3v4OJ – Josefa Velásquez (@J__Velasquez) 29 novembre 2021

Après que le Washington Post a rapporté pour la première fois en mai dernier que Chris participait à des appels stratégiques avec l’équipe de son frère, le présentateur s’est excusé à l’antenne auprès des téléspectateurs de CNN et de ses collègues de CNN, affirmant qu’il les avait mis « dans une mauvaise passe ». Le réseau a publié une déclaration qualifiant le comportement du présentateur d’« inapproprié », mais a déclaré qu’ils ne le disciplineraient pas pour le conflit d’intérêts.

Chris a de nouveau abordé son rôle dans le scandale de son frère en août après la démission d’Andrew, affirmant qu’il « n’avait jamais influencé ou tenté de contrôler la couverture de CNN ».

Je n’ai jamais induit personne en erreur sur les informations que je fournissais ou ne fournissais pas sur ce programme. Je n’ai jamais attaqué ni encouragé personne à attaquer une femme qui s’est manifestée. Je n’ai jamais téléphoné à la presse au sujet de la situation de mon frère. Je n’ai jamais influencé ou tenté de contrôler la couverture de ma famille par CNN. Et comme vous le savez, en mai, quand on m’a dit de ne plus communiquer avec les assistants de mon frère dans les réunions de groupe, j’ai reconnu que c’était une erreur, je me suis excusé auprès de mes collègues, j’ai arrêté et je le pensais.

Les SMS récemment découverts montrent que Chris a en fait « appelé la presse au sujet de la situation de son frère ».

Matt Dornic, responsable des communications stratégiques de CNN, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de The Federalist.

La politique des foyers de soins COVID-19 d’Andrew Cuomo a tué des milliers de New-Yorkais âgés, mais Chris a fréquemment invité son frère sur CNN pour une couverture amicale où aucune question difficile n’a été posée. Chris a également bénéficié des privilèges spéciaux de test COVID-19 que le gouverneur démocrate a accordés à sa famille et à d’autres «personnalités bien connectées» de l’État.