Des thons «monstres» de 600 livres pêchés dans les eaux au large de New York

Un thon rouge de l’Atlantique rare de 600 livres a été capturé près de New York (Photo: Brooklyn Fishing Club)

Les pêcheurs à la ligne de la ville de New York ont ​​attrapé du thon rouge de l’Atlantique ultra rare de 600 livres. Les prises généralement loin des côtes de la Nouvelle-Angleterre ont frappé la ville cet été.

Les pêcheurs et les femmes qui pourraient autrement aller pêcher dans des zones connues pour la capture de thon rouge ont afflué vers les Rockaways et Jones Beach. La poursuite d’un énorme thon rouge de l’Atlantique, qui peut peser jusqu’à 2 000 livres, a étonné les pêcheurs basés à New York, a rapporté le New York Post.

Le thon rouge de l’Atlantique est la plus grande des 15 espèces de thon. Ceux qui font la vaisselle à New York ont ​​augmenté en taille depuis qu’ils ont compris qu’ils étaient une bonne prise.

Au début de l’été, les pêcheurs tiraient principalement de l’eau des poissons de 100 livres, mais en août et septembre, les poissons pêchés pesaient entre 200 et 600 livres.

Un pêcheur, Richard Colombo, 43 ans, a déclaré au Post : « Nous ne les avons jamais attrapés comme ça ».

Le natif de Brooklyn et fondateur de Rockfish Charters a appris l’afflux de thons côtiers par un ami qui est allé pêcher en juillet et « a jeté trois poissons-appâts dans l’attente et a attrapé, comme, un 500 livres ».

Colombo a finalement accroché un thon rouge sur le récif de Rockaway en août, partageant une photo de sa prise sur les réseaux sociaux.

Au fur et à mesure que d’autres se sont rendu compte et ont également partagé leurs prises sur les réseaux sociaux, de plus en plus de pêcheurs ont commencé à venir et à attraper des thons massifs.

Colombo a expliqué l’attrait, ou ce que certains peuvent appeler la «fièvre du thon», au Post: «C’est le frisson. C’est livre pour livre le poisson de combat le plus fort que vous puissiez accrocher. Si vous accrochez un thon de 200 livres contre un requin de 200 livres, le thon se bat 10 fois plus fort.

Un autre aspect de l’excitation suscitée par la récente vague près de New York est que, les années précédentes, les gens devaient s’éloigner de 40 à 100 milles du rivage pour attraper du thon rouge – mais ces poissons sont pêchés à un mille de la plage.

Ceux qui parviennent à enrouler un gros thon rouge et à manger sa viande de ventre connue sous le nom de «otoro» vont se régaler, car la délicatesse peut se vendre 24 $ la pièce dans les bars à sushis de Tokyo, selon NBC News.

Le thon rouge géant ne fait cependant pas le poids face au calmar géant filmé dans les profondeurs de la mer Rouge par les chercheurs. En explorant les restes du « Pella », qui a coulé en novembre 2011, l’équipe a aperçu un calmar « plus gros qu’un humain ».

Bien que l’observation ait eu lieu l’année dernière, ce n’est qu’en septembre que les chercheurs l’ont finalement identifié comme un calmar volant à dos violet.

Et tandis que le dos violet typique atteint environ deux pieds, celui-ci avait la taille d’une personne.

« Je n’oublierai jamais ce qui s’est passé ensuite aussi longtemps que je vivrai », a déclaré Mattie Rodrigue, responsable du programme scientifique, dans une vidéo prise de la découverte.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();