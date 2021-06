Des toilettes neutres en termes de genre seront introduites dans les écoles de Brighton | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Les écoles de Brighton pourraient avoir des « toilettes pour tout le monde » installées afin de soutenir les enfants et les jeunes transgenres dans les établissements d’enseignement. Dans le cadre de la nouvelle directive, il est indiqué que les établissements d’enseignement « devraient offrir aux élèves et aux étudiants un accès mixte aux toilettes ». Il suggère que cela devrait inclure « des blocs de toilettes de cabine de plafond qui peuvent être utilisés par tous, avec des poubelles pour les produits menstruels dans chaque cabine (« toilettes pour tout le monde ») ».

La boîte à outils indique que les toilettes non mixtes pour garçons et filles ne seront pas supprimées, mais que les élèves transgenres devraient avoir la possibilité d’utiliser des toilettes adaptées à leur identité de genre.

L’utilisation de toilettes neutres en matière de genre par les élèves trans sera évaluée au cas par cas et le guide demande aux écoles de prendre en compte le fait que l’accès aux toilettes qui correspond à l’identité de genre d’un élève trans peut être extrêmement important.

Les recherches entreprises par le conseil ont révélé que les enfants et les jeunes trans préféraient opter pour des toilettes non sexistes par crainte d’intimidation ou de harcèlement plutôt que pour un grand établissement unisexe à occupation multiple.

La conseillère Hannah Clare, présidente du Comité des enfants, des jeunes et des compétences, a déclaré : « Il s’agit d’un élément important du travail pour garantir que tous les élèves des écoles de notre ville se sentent en sécurité et soutenus.

« Soutenir les enfants trans n’est qu’un élément essentiel des efforts continus visant à lutter contre toute forme de discrimination.

« Nous voulons que tous les élèves se sentent bien dans leur peau afin qu’ils puissent tirer le meilleur parti de tout ce qu’offre l’éducation et s’épanouir pour devenir la meilleure version d’eux-mêmes.

« Beaucoup de nos écoles s’efforcent déjà de s’assurer que leur environnement et leur programme célèbrent tous les enfants et leurs familles. Cette boîte à outils fournit des conseils sur la façon de s’assurer que les membres trans de la communauté se sentent également les bienvenus, représentés et en sécurité dans notre ville.