Des tonnes d’argent en caisse n’empêcheront pas les producteurs de cadrans solaires de chuter davantage

Producteur canadien de cannabis Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ:SNDL) a signalé une consommation continue de liquidités et des pertes pour le premier trimestre de 2021 le 11 mai. Je pense maintenant que l’action de SNDL tombera à son solde de trésorerie, soit 33 cents par action. Cela pourrait potentiellement aller encore plus bas que la société dépense en acquisitions.

Source: Jetacom Autofocus / Shutterstock.com

En regardant les données de cette année, vous pouvez voir que Cadran solaire a enregistré un gain massif de son solde d’actions en espèces au cours des 3 ou 4 derniers mois. Mais si SNDL dispose d’un solde de trésorerie important, la société a également vu une augmentation massive du nombre d’actions en circulation. Il a également commencé à acquérir des sociétés perdantes.

La publication des résultats a dit deux choses sur le solde de trésorerie de l’entreprise (exprimé en dollars canadiens). La première déclaration disait ceci:

«969,5 millions de dollars de trésorerie non affectée, de titres négociables et de placements à long terme disponibles au 31 mars 2021 et 1,08 milliard de dollars au 7 mai 2021 sans dette en cours.