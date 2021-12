Des tonnes de critiques dénigrent le film n°1 sur Netflix

Compte tenu du degré auquel le nouveau film sur le changement climatique de Netflix, Don’t Look Up, regorge de talents d’acteur de haut niveau et du fait qu’il a fait ses débuts sur le streamer la veille de Noël, il était à peu près évident que ce titre allait exploser. au #1 sur la plateforme. Avec des stars comme Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, comment ne le pourrait-il pas ? Néanmoins, comme je l’ai noté dans mon article sur le nouveau film du réalisateur Adam McKay vendredi, il est également vrai qu’une critique de Don’t Look Up après l’autre trouve des critiques qui tirent dessus et dénigrent carrément le film. Pour des raisons que nous expliquerons ci-dessous.

Ne cherchez pas les avis

Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence dirigent le casting de stars de DON’T LOOK UP, la satire tumultueuse d’Adam McKay qui suit une équipe de scientifiques alors qu’ils regardent la fin du monde. Maintenant sur Netflix. ️ pic.twitter.com/ivZ2xcva5M – NetflixFilm (@NetflixFilm) 24 décembre 2021

Je maintiens mon affirmation dans cette pièce précédente, tout d’abord, que le film « est si douloureusement peu divertissant, si plein de son et de fureur qui ne signifie rien, et si condescendant envers les cibles de la colère du film qu’un bien meilleur et plus le titre exact de celui-ci aurait été Don’t Watch This. Le tout est une allégorie sur le changement climatique. Mais cela finit, en fait, par être tellement pas drôle que vous devez vraiment vous forcer à finir de le regarder.

Et pour un film qui est actuellement n°1 sur la liste des 10 meilleurs films de Netflix aux États-Unis ? Un nombre surprenant de critiques semblent d’accord.

De Polygon: « Don’t Look Up est une balade infernale pas drôle à travers le discours »

The Wall Street Journal : « Don’t Look Up Review : A Cosmic Disaster »

The Daily Beast : « … Ce n’est pas un film avec quelque chose de particulièrement intéressant à dire… »

Rolling Stone : « Ne lève pas les yeux… ou tu pourrais voir une bombe d’un film foncer droit sur toi »

Vous avez eu l’idée. Heck, même le journal britannique de gauche The Guardian – dont la direction a incité le journal à consacrer une plus grande partie de sa couverture au changement climatique – a accusé le film de prendre de simples « potshots ». Et de posséder une « supériorité béate ».

Faut-il le regarder ?

Dans le dernier Shot by Shot, Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio décomposent leur freakout de l’émission matinale dans DON’T LOOK UP. (Saurez-vous deviner ce qui a été improvisé ?) pic.twitter.com/xQYlKd9VMq – NetflixFilm (@NetflixFilm) 26 décembre 2021

Voici l’histoire de base au cœur de Don’t Look Up. Kate Dibiasky, interprétée par Lawrence, est une étudiante diplômée en astronomie. Elle et son professeur, le Dr Randall Mindy (interprété ici par un DiCaprio incroyablement déplaisant) font, comme le taquine Netflix, « une découverte étonnante d’une comète en orbite dans le système solaire ».

Le problème? C’est sur une trajectoire de collision avec la Terre. Le problème encore plus gros ? La génération obsédée par la télévision et les médias sociaux dans le film qui est sur le point d’être anéantie s’en fiche. Les personnages de Leo et J-Law font donc une tournée médiatique qui les emmène de l’idiotie de la télévision du matin à l’idiotie de la Maison Blanche du président Janie Orlean (où le directeur général du pays est interprété par Meryl Streep). Mais leurs efforts sont vains. Par conséquent, personne ne veut « rechercher ».

Mon verdict : sautez celui-ci.

Il s’agit d’un cri primal d’un film, comme le montrent clairement les pièces ci-dessus et un certain nombre d’autres critiques de Don’t Look Up. McKay and Co. sont clairement en colère et à bout de nerfs à propos de notre disposition collective envers l’avenir de la planète. Mais si vous pensez que le changement climatique n’est pas une raison de vous énerver, ce film n’aura aucun impact sur vous. En attendant, comme pour tout le monde ? Cela ne vous dira certainement rien que vous ne sachiez déjà.