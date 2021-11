Des tonnes de fausses cartes Pokémon saisies par les autorités internationales

Remarque : ce ne sont pas les cartes en question. Ceci est juste une photo d’archives très bien encadrée. Photo : Wachiwit (Shutterstock)

Il semble que certaines personnes voulaient être les meilleures, comme personne ne l’a jamais été. Les plans d’une entreprise anonyme ont apparemment été contrecarrés récemment, cependant, lorsque des responsables de l’aéroport international Pudong de Shanghai en Chine ont saisi 7,6 tonnes de cartes Pokémon contrefaites.

Les attraper était le vrai test. Selon Yicai Global, les autorités ont saisi 20 boîtes de fausses cartes. Dans la courte vidéo, vous pouvez voir des images de Charizard et Gallade sur le côté d’une boîte, à côté de la phrase « juego de cartas coleccionables ».

Selon Yicai, les cartes provenaient de Qingdao et se dirigeaient vers les Pays-Bas. Vous pensez peut-être qu’ils sont arrivés par voie terrestre, mais les entraîner n’était pas la cause. Au lieu de cela, après avoir cherché partout, il a été découvert qu’ils étaient partis par avion, bien que Yicai n’ait pas précisé dans quel aéroport international ils sont arrivés. (L’année dernière, alors que le commerce international était aux prises avec une réduction de 90 % du nombre d’avions opérationnels à la suite de la pandémie mondiale, KLM et Philips ont établi une route de fret dédiée entre Amsterdam et Shanghai.)

Vous n’avez pas besoin d’enseigner à l’entreprise qui était derrière la contrefaçon pour bien comprendre le pouvoir qui se cache à l’intérieur. Les cartes Pokémon ont connu une augmentation fulgurante de la popularité au cours des dernières années, stimulée en partie par des célébrités comme Logic et Logan Paul qui ont laissé tomber des sommes importantes sur des cartes individuelles. (À ce jour, certaines cartes extra-rares se vendent à des sommes à six chiffres.) C’est arrivé au point où, à la suite de combats et de pénuries d’approvisionnement, certains détaillants à grande surface ont complètement suspendu la vente de cartes Pokémon au printemps.

Mais là où va l’argent, les escroqueries suivent, car les escrocs doivent tous les attraper. L’année dernière, comme l’a rapporté The Guardian, un accord de 375 000 $ – organisé en partie par Chris Camillo, co-animateur de la populaire chaîne Dumb Money de YouTube – s’est avéré être une farce totale, pleine de cartes contrefaites. À la lumière de la révélation, Camillo a pu garder son argent, mais a suggéré que cela aurait des répercussions importantes sur la scène. Il a déclaré à l’époque: « Cela va bouleverser le monde des collectionneurs de Pokémon. »

Cependant, ne vous inquiétez pas trop de la situation. Avec des cœurs si vrais, notre courage nous tirera d’affaire.