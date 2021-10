Des tonnes de premières offres Samsung Black Friday viennent d’être mises en ligne sur Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Samsung est évidemment l’une des plus grandes marques d’électronique grand public de la planète. La société fabrique les produits les plus vendus dans toutes les catégories, des smartphones et ordinateurs portables aux téléviseurs, appareils ménagers et bien plus encore. L’un des seuls problèmes avec les produits Samsung pourrait être que les modèles haut de gamme sont souvent assez chers. C’est particulièrement vrai avec les téléviseurs Samsung, même si cela a beaucoup de sens. Après tout, les téléviseurs Samsung sont parmi les meilleurs de la planète. Et si vous êtes à la recherche d’un produit ou si vous obtenez autre chose de Samsung cette saison, nous avons de bonnes nouvelles. Les premières offres du Black Friday de Samsung viennent d’être mises en ligne sur Amazon… et elles sont incroyables !

Samsung Chromebook 4 + Chrome OS 15,6″ Full HD Intel Celeron Processeur N4000 4 Go de RAM 64 Go eMMC… Prix catalogue : 319,99 $ Prix : 229,00 $ Vous économisez : 90,99 $ (28%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Les premières offres du Black Friday Samsung sur Amazon

Peu importe si vous êtes à la recherche d’un superbe Téléviseur QLED 8K de Samsung ou un Chromebook Samsung. Quoi que vous cherchiez, il est en vente dès maintenant avec un rabais important. Sérieusement, les premières offres Samsung Black Friday d’Amazon sont folles cette année !

Vous cherchez un nouveau smartphone tendance ? Les Galaxy Z Flip3 est de 150 $ de rabais en ce moment et le Galaxy S21 Ultra est jusqu’à 250 $ de rabais. Ou, si vous voulez d’excellents nouveaux écouteurs, le populaire Samsung Buds Live avec suppression du bruit ne coûtent que 129,99 $. Tant d’ordinateurs portables sont en vente en ce moment, mais notre offre préférée est l’énorme remise de 150 $ sur le Chromebook 4 + Chrome OS 15.6″. À seulement 229 $, c’est une valeur vraiment impressionnante.

Maintenant, si vous cherchez des téléviseurs, vous n’en croirez pas vos yeux. Amazon offre actuellement jusqu’à 3 500 $ de réduction sur les téléviseurs Samsung. Ces prix sont tout aussi bons que les offres que nous attendons pour le Black Friday et le Cyber ​​Monday. J’aime jusqu’à 1 700 $ de rabais Téléviseurs Neo QLED 4K et jusqu’à 802 $ de rabais sur le Téléviseur Q80A s’aligner.

Toutes ces offres sont disponibles dès maintenant jusqu’au 31 octobre. Faites défiler vers le bas pour toutes les premières offres Samsung Black Friday sur Amazon. Croyez-le ou non, il y a 62 offres différentes au total !

SAMSUNG 55-Inch Class Neo QLED QN90A Series – 4K UHD Quantum HDR 32x Smart TV avec Alexa Built-in… Prix catalogue :1 547,99 $ Prix : 1 282,99 $ Vous économisez : 265,00 $ (17%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Toutes les meilleures offres Early Samsung Black Friday

