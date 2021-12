Des tornades horribles ont frappé plusieurs États, causant des dégâts massifs et des décès – RedState

Hier soir, nous avons rendu compte de la tornade qui a frappé un entrepôt d’Amazon à Edwardsville, dans l’Illinois. Il s’est effondré le toit et a laissé des gens piégés. Cela a été qualifié d’« incident faisant de nombreuses victimes ». Deux personnes auraient été tuées dans les premiers rapports. Les activités de recherche et de sauvetage sont toujours en cours, essayant d’aider les gens là-bas.

Vidéo de la tornade qui a frappé l’installation d’Amazon près d’Edwardsville, IL ce soir… de Danielle Henke pic.twitter.com/5CNbJ03VzI – James Spann (@spann) 11 décembre 2021

Au moins 2 personnes sont également mortes à Edwardsville, dans l’Illinois, où le toit d’un entrepôt d’Amazon s’est effondré lors d’une tempête. La tempête a frappé le bâtiment jusqu’à ce qu’un mur de la longueur d’un terrain de football s’effondre. pic.twitter.com/t2qhY35Izm – CBS News (@CBSNews) 11 décembre 2021

Les dommages causés à l’installation #Edwardsville #Amazon de @BommaritoAuto SkyFOX Helicopter pic.twitter.com/YM0bWSSa4C – FOX2now (@FOX2now) 11 décembre 2021

Voici la prise de vue d’Annie Frey, à environ trois kilomètres de l’entrepôt, où elle a également touché et endommagé des bâtiments vieux de plus d’un siècle dans la ferme de ses parents. Annie était justement sur notre VIP Gold Chat cette semaine.

Mon livestream des dégâts de la tornade à la ferme de mes parents. 2 miles à l’est du #AmazonWarehouse https://t.co/3b85O5s9nw – Annie Frey (@anniefreyshow) 11 décembre 2021

Mais ce n’était qu’une partie de l’histoire avec des tornades frappant plusieurs États, dont l’Illinois, le Missouri, l’Arkansas, le Tennessee et le Kentucky. Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a déclaré qu’il y avait au moins 70 morts dans cet État et que le bilan pourrait atteindre 100. Il a déclaré l’état d’urgence après qu’une seule tornade a ravagé l’État sur plus de 200 milles. Au moins quatre tornades différentes ont frappé l’État pendant la nuit.

Une épidémie dévastatrice de tornades a ravagé le Kentucky et cinq autres États américains, tuant des dizaines de personnes et laissant une traînée de destruction. La tornade principale a parcouru plus de 227 miles à travers l’État, a déclaré le gouverneur du Kentucky Andy Beshear https://t.co/NXwnqNNbhS pic.twitter.com/fi9h0Lg0hK – . (@.) 11 décembre 2021

À Mayfield, Kentucky, cela ressemblait à un coup de bombe. Une fabrique de bougies qui comptait 110 personnes a été rasée ; quarante personnes ont été secourues à ce jour.

Cela résume à peu près tout en :19. #Mayfield #MayfieldTornado #KyWx #WX pic.twitter.com/IcPL4XGtPS – WxChasing- Brandon Clement (@bclemms) 11 décembre 2021

Les secouristes tentent toujours, mais le dernier sauvetage à l’usine de bougies a eu lieu à 3h30 du matin. 40 personnes secourues à ce jour. 110 dans l’établissement au moment où il a été touché. @WDRBNouvelles – Travis Ragsdale (@TravisRagsdale) 11 décembre 2021

Un « événement faisant un grand nombre de victimes » a également été déclaré lors de la destruction de la maison de soins infirmiers Monette Manor à Monette, Arkansas, où au moins deux personnes ont été tuées et cinq personnes ont été blessées.

#ARWX 2 morts, 5 autres blessés graves. Au moins 20 piégés – #Monette Manor Manor Hommage direct hit. Tous Appel émis pour les intervenants. Priez pour #AR. Priez pour Monette. Plus de tornades sur le terrain dans le comté de Craighead actuellement. #Pray Photo de plus tôt dans Monette pic.twitter.com/p072gLPsRv – CTH (@Verbal_Crow) 11 décembre 2021

Juste une scène déchirante à la maison de soins infirmiers Monette Manor. Prières que d’une manière ou d’une autre tout le monde va bien. #arwx pic.twitter.com/kRNcpznNo2 – Brian Emfinger (@brianemfinger) 11 décembre 2021

La scène ce matin au Monette Manor Nursing Home. #arwx pic.twitter.com/2XFv3Q1EI9 – Brian Emfinger (@brianemfinger) 11 décembre 2021

À l’intérieur de la maison de retraite du manoir Monette. Les couloirs sont inondés, le plafond s’effondre et des restes de meubles et de décorations de fêtes sont dispersés @ABC24Memphis pic.twitter.com/7B6Hsft4td – Caitlin McCarthy (@news_caitlin) 11 décembre 2021

Vingt personnes ont d’abord été piégées. Mais ils auraient fait sortir tout le monde de la maison de retraite, c’est donc une bonne nouvelle.

Une personne a également été tuée à Leachville, Arkansas, dans un magasin Dollar General.

Dommages majeurs à Leachville, AR avec le shérif Dale Cook confirmant un décès au Dollar General. @weatherchannel @NWSMemphis @mikebettes #ARwx pic.twitter.com/AHydzrvQsI – Charles Peek (@CharlesPeekWX) 11 décembre 2021

Plus de 200 000 personnes seraient privées d’électricité ce matin à cause des tornades.