Des tornades ravagent cinq États lors d’une épidémie mortelle

Une situation dangereuse a éclaté vendredi soir dans de nombreuses régions des États-Unis. Selon le New York Times, au moins cinq États ont été touchés par l’épidémie, dont le Missouri, le Kentucky, l’Arkansas, l’Illinois et le Tennessee. Samedi matin, des dizaines de personnes sont décédées à la suite de l’épidémie. Dans le seul Kentucky, où l’une des plus grandes épidémies semble s’être produite, au moins 50 personnes ont été tuées selon le gouverneur de l’État, Andy Beshear.

Le NYT a signalé que ces tornades faisaient partie d’un système météorologique qui affecte les États des régions du Midwest supérieur et des Grands Lacs occidentaux. Alors que les autorités évaluent toujours les dégâts dans les États, il semble qu’il y ait eu de nombreuses victimes de cette catastrophe. Trois personnes seraient décédées dans le Tennessee tandis qu’une personne aurait été tuée dans une maison de soins infirmiers de l’Arkansas. Dans l’Illinois, le mur et le toit d’un entrepôt d’Amazon se sont effondrés en raison des tempêtes dans la région. Les autorités n’ont pas confirmé le nombre de personnes décédées dans l’incident, mais elles ont confirmé qu’il y avait eu des victimes.

Une photo vient de publier de Bowling Green, Kentucky. Un bloc entier de logements anéanti. Il s’agit peut-être de l’une des plus grandes épidémies de tornade de l’histoire des États-Unis. 🙏❤️🙏❤️ pic.twitter.com/xSNwvYwKel – Sam (@SamIAm2021MD) 11 décembre 2021

Les dommages causés par ces épidémies de tornades ont touché de grandes quantités de personnes dans ces États. Des milliers d’Américains ont été privés d’électricité, avec plus de 132 000 foyers touchés dans le Tennessee, 60 000 dans le Kentucky, 25 000 dans l’Arkansas, 24 000 dans l’Illinois et 10 000 dans le Missouri. Le gouverneur Beshear a depuis déclaré l’état d’urgence dans le Kentucky. Tôt samedi matin, Beshear a non seulement déclaré l’état d’urgence, mais il a également appelé le président Joe Biden à fournir une aide fédérale, selon Fox News. Il a écrit dans une lettre à Biden qu’il pourrait y avoir « plus de 50 » décès dans l’État, faisant spécifiquement référence à une usine qui s’est effondrée dans le comté de Graves et qui a laissé des travailleurs piégés.

« Je vous demande de déclarer une catastrophe d’urgence pour le Commonwealth du Kentucky en réponse à un système météorologique violent qui a produit de nombreuses tornades », a écrit Beshear à propos de cette catastrophe. « Le Kentucky a besoin d’une aide fédérale pour répondre à son événement. Les pannes de courant sont généralisées. À l’heure actuelle, il est évident qu’il y a un besoin de générateurs d’urgence pour alimenter les installations critiques. »

Beshear a pris part à une conférence de presse tôt samedi. À l’époque, il a déclaré qu’une seule tornade était à l’origine d’une grande partie des dommages survenus dans l’État. Beshear a déclaré que cette tornade a ravagé l’État sur au moins 200 milles et qu’au moins quatre tornades ont affecté l’État au cours de la nuit. Le gouverneur a déclaré que le nombre de morts pourrait être « plus de 50 », mais il a également reconnu qu’il pourrait atteindre entre 70 et 100 personnes dans cinq comtés ou plus. Il a déclaré que cela pouvait être considéré comme « l’événement météorologique le plus grave de l’histoire du Kentucky ».