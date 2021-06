Des touristes condamnés à une amende de 2 600 £ pour avoir pris du sable sur les plages italiennes .

Les plages de sable de la Sardaigne sont si prisées qu’elles ont déclenché le marché noir international (Photo: AP)

Des dizaines de touristes font face à des amendes exorbitantes pour avoir pincé du sable, des cailloux et des coquillages sur les plages de l’île italienne de Sardaigne.

Les douaniers ont infligé des amendes allant jusqu’à 3 000 € (2 580 £) à 41 personnes qui ont illégalement tenté de quitter l’île avec les articles.

La Sardaigne est mondialement connue pour ses plages de sable blanc immaculées, qui alimentent un marché noir florissant de souvenirs sur Internet.

Les lois interdisent de retirer le sable des plages et le commerce du sable, des cailloux et des coquillages a été rendu illégal en 2017 pour lutter contre l’épuisement progressif des atouts naturels de l’île par les millions de touristes qui vont et viennent chaque année.

Les 41 personnes ont volé environ 100 kg d’articles sur les plages lors d’incidents distincts, ont annoncé samedi les autorités.

La Guardia di Finanza a déclaré que des dizaines d’annonces ont ensuite été trouvées en ligne concernant les biens volés.

La police utilise des rayons X pour repérer le sable en bouteille dans les bagages des voyageurs lors des contrôles douaniers.

Les objets saisis dans les aéroports et les ports de Sardaigne comprenaient des sacs entiers remplis de sable et de pierres, que les autorités ont rendus sur les plages dans la mesure du possible.

Les voleurs ont le plus souvent tendance à être des touristes européens, certains visiteurs italiens cherchant également à gagner de l’argent facilement.

Les plages protégées de l’île de Budelli, à côté de la Sardaigne, sont célèbres pour leur magnifique sable rose (Photo : .)

En 2019, deux touristes français ont été pris avec 40 kg de sable de la magnifique zone côtière de Chia, à la pointe sud de l’île, entassés dans des bouteilles en plastique dans le coffre de leur voiture.

En 2017, plus d’une tonne de sable aurait été retrouvée dans les bagages des touristes à l’aéroport de Cagliari.

Les habitants mettent fréquemment en évidence les dommages écologiques dans une page Facebook mise en place pour mettre en évidence le problème appelé «La Sardaigne volée et pillée».

