Des touristes hawaïens pris avec de fausses cartes de vaccination ⋆ .

Deux touristes risquent jusqu’à un an de prison et une amende de 5 000 $ après avoir prétendument falsifié des cartes de vaccination pour se rendre à Hawai’i dimanche dernier.

continentaux américains Norbert Chung, 57 et Trevor Chung, 19 ans, ont été détenus et arrêtés par le ministère public dans un aéroport d’Honolulu après que des responsables ont déclaré avoir reçu un pourboire d’un membre de la communauté avant leur arrivée.

Les deux hommes ont été accusés d’avoir enfreint le programme Safe Travel d’Hawaï, qui oblige les voyageurs en provenance des États-Unis à contourner un test préalable au voyage en ayant une preuve de vaccination ou à se mettre en quarantaine obligatoire de 10 jours à leur arrivée. Les deux continentaux ont été interpellés jeudi matin.

« Le ministère du Procureur général enquêtera et poursuivra les personnes qui trichent au programme Safe Travels, qui a été créé pour assurer la sécurité de nos îles », a déclaré Gary Yamashiroya, porte-parole du procureur général de l’État Claire Connor.

Il s’agit du premier cas de documents de vaccination frauduleux dans le cadre du programme Safe Travels.

Deux visiteurs du continent ont été arrêtés dimanche à l’aéroport d’Honolulu pour avoir enfreint une proclamation d’urgence en falsifiant des cartes de vaccination pour se rendre à Hawaï. Les enquêteurs du bureau de l’AG ont procédé aux arrestations après avoir suivi un conseil d’un membre de la communauté. – Gouverneur David Ige (@GovHawaii) 11 août 2021

Lors d’une conférence de presse mardi, le gouverneur d’Hawaï David Igé s’est adressé aux voyageurs et a indiqué que les forces de l’ordre d’Hawaï prennent la violation au sérieux.

“Nous avons été assez agressifs dans l’application et la poursuite des contrevenants dont nous avons pris connaissance”, a déclaré le gouverneur démocrate. « Nous avons poursuivi les violations de quarantaine. Nous avons un cas où des voyageurs ont falsifié des carnets de vaccination contre lesquels nous avons déposé des accusations. »

Depuis le début de la pandémie en 2019, l’État a enregistré près de 48 000 cas et plus de 540 décès. Cependant, août 2021 a été le pire mois des cas pour quatre des cinq comtés d’Hawaï.

Le département de la santé de l’État a signalé qu’il y avait eu 1 167 nouveaux cas et un décès dus au coronavirus cette semaine, le cas de COVID-19 le plus élevé jamais enregistré. Les comtés d’Honolulu, Maui, Kauai et Hawai’i ont chacun signalé une augmentation de plus de 100% des cas par rapport aux chiffres d’il y a deux semaines. Pour Kauai, c’était une augmentation de 369%.

61,1% des résidents de l’État sont actuellement vaccinés.

Le programme Safe Travels a été conçu pour être une mesure préventive pour les résidents et les voyageurs « pour garantir que tous les voyageurs restent en sécurité et en bonne santé » selon le site Web du portail COVID de l’État d’Hawai’i.

L’État a réintroduit de nouvelles restrictions sur les rassemblements sociaux, les restaurants, les bars et les établissements à mesure que le nombre de cas augmente au milieu de la propagation rapide de la variante Delta du virus.

Le @hawaiidoh a publié le nombre de cas COVID pour aujourd’hui, qui s’élève à 1 167. Le nombre de cas comprend les cas du cycle de signalement normal de 24 heures et le reste des cas non signalés dans la semaine en raison d’une erreur de laboratoire. – Gouverneur David Ige (@GovHawaii) 13 août 2021

Et bien qu’Ige ait déclaré que les forces de l’ordre sont “à court de personnel et incapables de pleinement assurer la police”, il a assuré aux résidents qu’ils feraient de leur mieux pour répondre à chaque violation qu’ils constateraient.

“… Je crois que collectivement nous allons faire un effort pour faire respecter”, a ajouté Ige. « Il est important que ces restrictions soient mises en œuvre afin de ralentir la propagation du virus. »

Selon la page du programme Safe Travels, une fois que l’État aura atteint un taux de vaccination de 70% parmi les résidents, toutes les restrictions de voyage seront levées.

