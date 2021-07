Des tracts de Papantla dénoncent Arath de la Torre et Moneyman – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

in

Un groupe de tracts de Papantla a dénoncé l’acteur et comédien Arath de la Torre et la société Moneyman México pour la publicité dans laquelle il était présumé que le rituel qu’ils accomplissent est « sans intérêt ».

Deux plaintes ont été déposées, l’une devant le Conseil national pour la prévention de la discrimination (Conapred) et l’autre devant le Bureau du procureur général de l’État (FGE) de Veracruz.

Le Conseil pour la protection et la préservation de la cérémonie rituelle de Voladores AC a détaillé lors d’une conférence de presse que la plainte déposée auprès de Conapred vise à ce qu’Arath de la Torre et Moneyman présentent des excuses publiques aux dépliants de Papantla à travers une vidéo qui a les mêmes portées que le commerciale qui soi-disant dénigrait son travail.

Pendant ce temps, par le biais de la plainte auprès du bureau du procureur de Veracruz pour préjudice moral, une compensation économique est demandée, de l’argent qui sera utilisé pour sauvegarder l’évaluation, la conservation, la transmission des connaissances, la divulgation, la protection juridique et du travail des dépliants.

La polémique est née après la diffusion d’une publicité pour la société Moneyman México sur la chaîne nationale fin juin dans laquelle Arath de la Torre présume que le rituel des flyers est « sans intérêt ».

« Savez-vous quel est le point commun entre le nombre de tours que donnent les Papantla Flyers et votre premier prêt avec Moneyman ? Que les deux ne génèrent aucun intérêt », a déclaré le conducteur dans le spot publicitaire.

Après la distribution du spot publicitaire, le ministère de la Culture du gouvernement fédéral a condamné Moneyman pour avoir abusé de l’image de la cérémonie rituelle des Voladores.

Il a déclaré que la publicité “offense, discrimine, dévalorise et ridiculise” la cérémonie considérée comme sacrée car associée à la fertilité et au respect de la nature et de l’univers.

“C’est un exemple de plus du racisme de certains groupes sociaux au Mexique envers les peuples autochtones”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le ministère de la Culture a rappelé que la cérémonie avait été inscrite sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) en 2009.