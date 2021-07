Des trains indiens plus rapides ! Essai à 180 km/h effectué sur des autocars LHB AC 2 niveaux ; regarder la vidéo

Indian Railways a récemment effectué un essai à 180 km/h. (image représentative)

Bientôt, des trains plus rapides pour circuler sur le réseau des chemins de fer indiens ! Dans le but de proposer des trajets en train plus rapides et plus fluides, le transporteur national a récemment effectué un essai à 180 km/h. La division de Kota dans la zone ferroviaire du centre-ouest a mené avec succès des essais de voitures LHB (Linke Hofmann Busch) AC 2 Tier à une vitesse de 180 km/h dans la section Nagda-Kota-Sawai Madhopur. Une vidéo de la même chose a été partagée par le ministère des Chemins de fer dans laquelle le compteur de vitesse peut être clairement vu touchant la vitesse de 180 km par heure. Ici, regardez la vidéo d’essai des voitures LHB climatisées à 2 niveaux, partagée par le ministère des Chemins de fer :

La division Kota de West Central Railway a mené avec succès des essais de voitures LHB AC 2 Tier à 180 km/h dans la section Nagda-Kota-Sawai Madhopur. pic.twitter.com/oXRYZQXn8C – Ministère des Chemins de fer (@RailMinIndia) 21 juillet 2021

Il y a quelques jours, un essai a été effectué par Indian Railways sur la section reconvertie longue de 35 km entre Jayanagar et Kurtha, située au Népal, à une vitesse de 110 km/h. L’essai a été réalisé dans le cadre de la première phase du projet ferroviaire Jayanagar – Bardiwas. Le projet ferroviaire Jaynagar – Bijalpura – Bardibas, d’une longueur de 68,72 km, a été entièrement financé par le gouvernement indien. Le ministère des Chemins de fer avait déclaré que les opérations ferroviaires sur la section entre Jayanagar et Kurtha faciliteraient les déplacements entre les deux pays voisins. En outre, cela stimulera également le commerce et développera les régions environnantes.

Le tronçon de 34,90 km de Jayanagar en Inde à Kurtha au Népal fait partie du projet ferroviaire Jaynagar – Bijalpura – Bardibas. Le ministère des Chemins de fer avait déclaré plus tôt cette année que la ligne de chemin de fer de Jayanagar, dans le district de Madhubani au Bihar, avait été connectée à Kurtha dans le cadre de la première phase du projet. L’extension de la ligne jusqu’à Bijalpura devait être achevée d’ici mars 2021. Pour le tronçon jusqu’à Bijalpura, situé à 17 km de Kurtha, le gouvernement indien avait dépensé un montant d’environ Rs 550 crores. Une fois que le gouvernement népalais aura remis le terrain pour le projet, la nouvelle ligne, après Bijalpura, sera développée jusqu’à Bardibas, a indiqué le ministère.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.