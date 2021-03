Des trains plus rapides, moins de temps de trajet! West Central Railway devient la première zone des chemins de fer indiens entièrement électrifiée

West Central Railways est devenu la première zone ferroviaire entièrement électrifiée du pays.

La zone West Central Railway d’Indian Railways est entièrement électrifiée! Le 30 mars 2021, après l’inspection du CCRS et la mise en service de l’électrification du tronçon ferroviaire Kota – Chittaurgarh (Srinagar – Jalindri) dans l’État du Rajasthan, West Central Railways est devenue la première zone ferroviaire entièrement électrifiée du pays. La voie ferrée zonale dispose désormais d’un réseau électrifié de 3012 km de route. Selon le ministre des chemins de fer Piyush Goyal, les trains qui traversent cette section ferroviaire peuvent désormais être exploités à une vitesse plus rapide. L’électrification de ce tronçon ferroviaire offrira divers avantages tels que l’économie de carburant, la réduction du temps de trajet, ainsi que la protection de l’environnement.

Plus tôt cette année, avec l’électrification du tronçon ferroviaire Nimmita – New Farakka dans l’État du Bengale occidental, la zone ferroviaire orientale est également devenue un réseau ferroviaire entièrement électrifié. Le ministère des chemins de fer avait déclaré plus tôt que le déménagement augmentera la vitesse du rail et réduira au minimum l’empreinte carbone dans l’environnement. Au cours de la période 2014-2020, le transporteur national a investi un montant de Rs 19811,7 crores sur les travaux d’infrastructure ainsi que Rs 710,3 crores sur les équipements passagers dans la zone ferroviaire de l’Est.

Il y a quelques jours, le ministre des chemins de fer, dans une réponse écrite à une question posée à Lok Sabha, a informé que le rythme de l’électrification ferroviaire avait été multiplié par 4,5, passant de 608 km par an en 2009-14 à 2737 km au cours de la période 2014-2020. . Le ministère des chemins de fer a ciblé l’électrification de 100% du réseau ferroviaire à large voie d’ici décembre 2023. Le rythme de construction des nouvelles lignes, du doublement et de la conversion de l’écartement a été augmenté de plus de 70% par rapport à 1520 km par an en 2009-14. à 2 625 km sur la période 2014-20. Selon le ministère, la vitesse des services de trains de marchandises a été doublée au cours de l’exercice 2020-2021 pour atteindre 46 km / h contre 23 km / h les années précédentes.

