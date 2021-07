Des trains plus rapides sur la route Chennai-Mumbai ! Indian Railways achève le renouvellement des voies pour améliorer la vitesse ; regarder la vidéo

in

En seulement 12 jours, des travaux de renouvellement de la voie impliquant des travaux de Traitement par Formation (TFTR) ont été réalisés.

Indian Railways s’engage à améliorer le confort des passagers tout en garantissant une vitesse et une sécurité accrues. À cette fin, la zone South Central Railway est en mode mission pour améliorer la vitesse de son réseau en éliminant les goulots d’étranglement. Récemment, la division Guntakal a supprimé une restriction de vitesse majeure entre la section Kalamalla-Yerraguntla, qui fait partie de la ligne ferroviaire Chennai – Mumbai. Avec l’élimination de cette limitation de vitesse majeure, les trains sur la route Chennai – Mumbai circulent désormais à une vitesse plus rapide. Selon le transporteur national, en seulement 12 jours, des travaux de renouvellement de la voie impliquant des travaux de Traitement par Formation par Formation (TFTR) ont été réalisés. Regardez la vidéo sur la façon dont le renouvellement de la voie a été achevé entre la section Yerraguntla-Kalamalla dans l’Andhra Pradesh :

Jetez un œil au projet de renouvellement de la piste achevé récemment entre Yerraguntla – Kalamalla dans l’Andhra Pradesh. Les chemins de fer s’engagent à améliorer le confort des passagers tout en garantissant une vitesse et une sécurité accrues. pic.twitter.com/I62q4BjrRo – Piyush Goyal (@PiyushGoyal) 7 juillet 2021

Les travaux comprenaient le démantèlement de la voie, l’excavation de la formation, la pose d’une nouvelle couche de couverture avec des géotextiles, le remplissage du matériau de couverture, les travaux de refoulement, le roulage du matériau en deux couches, la remise en place d’un bon ballast, le remontage de la voie. Grâce à cela, les services ferroviaires de cette section ferroviaire fonctionnent désormais à une vitesse accrue.

Pendant ce temps, le South Central Railway a également enregistré les meilleurs chiffres de chargement au cours du premier trimestre de l’exercice en cours. Selon le chemin de fer zonal, d’avril à juin de l’exercice en cours, South Central Railways a pris de l’ampleur et a enregistré les meilleurs chiffres de chargement par rapport aux niveaux pré-covid. La zone, dépassant l’objectif de 27,5 millions de tonnes (MT) fixé par la Commission des chemins de fer, a enregistré un chargement de fret de 28,6 MT au cours de la période d’avril à juin 2021, soit 55% de plus par rapport au chargement de 18,4 MT enregistré au cours de la période d’avril à juin 2020.

Les meilleurs chiffres de chargement de fret ont également été accompagnés d’une augmentation de 58% des revenus de fret (Rs 2 468 crore). Malgré l’impact de la deuxième vague de Covid, la zone South Central Railways continue d’afficher une dynamique positive en matière de chargement de fret grâce à ses efforts incessants.

