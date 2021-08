Des trains sur la route Delhi-Mumbai pour rouler à 130 km/h ! Indian Railways exécute le remodelage de Gangapur City Yard

in

Cette décision portera la vitesse des trains à 130 km/h sur la ligne ferroviaire Delhi – Mumbai Golden Quadrilateral.

Indian Railways va faire circuler des trains plus rapides sur la route Delhi – Mumbai ! Dans le but d’améliorer la vitesse sur la voie ferrée entre la capitale nationale et la capitale financière, le remodelage du Gangapur City Yard a été exécuté au mois de juillet 2021. Selon le ministère des Chemins de fer, cela augmentera la vitesse des trains à 130 km/h. sur la route ferroviaire Delhi – Mumbai Golden Quadrilateral. Le Gangapur City Yard est situé sur une route de vitesse de 130 km par heure. Cependant, lors de leur passage dans ce triage, les trains ont dû ralentir en raison d’une restriction permanente de vitesse (PSR) de 70 km/h, à cause des courbes inversées dans ce triage depuis 40 ans. Les travaux de rénovation de Gangapur City Yard ont impliqué :

1) Suppression de la limitation permanente de vitesse de 70 km/h

Quatre aiguillages ont été retirés et quatre nouveaux aiguillages ont été posés à l’aide de la machine T-28 Le bourrage des aiguillages ainsi que des voies simples a été exécuté à l’aide de la machine UNIMAT Des techniques d’arpentage modernes ont été utilisées L’élimination des courbes inversées a été effectuée par coupe et connexion L’alignement a été rendu droit et adapté pour 130 km/h vitesse

2) Remplacement des anciens engrenages de signalisation à la gare de Gangapur City

Mise en place d’un nouvel interverrouillage centralisé des panneauxLes panneaux d’extrémité de la cabine ont été abandonnésLa nouvelle salle des batteries a été réaliséeMise en place d’une nouvelle alimentation électrique intégrée (IPS)Mise en place d’une nouvelle salle de relais à l’emplacement central

3) Nouvelle connectivité à Gangapur City – Dausa New Line

Quatre aiguillages ont été posés à l’aide de la machine T-28Des machines à chenilles ont été utilisées pour le bourrage de nouveaux tracés.

4) OHE a été conçu pour

Gangapur City – Dausa New LineDelhi – Mumbai Main LineAussi, 4 km de nouveau câblage, 10 mâts OHE, 5 portails OHE, 65 supports ont été installés

Tous ces travaux de rénovation de Gangapur City Yard ont été achevés par la coordination de tous les départements de la division de Kota.

