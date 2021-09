Des trajets en bus éco-responsables à partir de novembre ! Le ministre des Transports dévoilera le premier e-bus de Bengaluru au dépôt de Kengeri

in

La capacité de charge de chaque e-bus est de 33 passagers (image représentative)

Premier bus électrique à Bangalore : à partir de maintenant, des bus électriques pour traverser la ville de Bangalore ! Jeudi, le premier bus électrique de Bengaluru sera dévoilé par le ministre des Transports B Sriramulu. La Bangalore Metropolitan Transport Corporation (BMTC), l’opérateur des bus, a déjà reçu le bus électrique fabriqué par la société JBM Auto Limited basée dans l’Uttar Pradesh. Le premier e-bus de Bengaluru sera dévoilé par le ministre des Transports au dépôt de Kengeri. Outre le dépôt de Kengeri, des services de bus électriques seront exploités à partir du dépôt de Yeshwantpur ainsi que du dépôt KR Puram du BMTC. La capacité de charge de chaque e-bus est de 33 passagers, selon un rapport d’IE.

Selon les responsables du BMTC, les services commerciaux de bus électriques débuteront le 1er novembre 2021 (le jour de Kannada Rajyotsava). Un haut responsable de BMTC a été cité dans le rapport disant que la société n’a reçu qu’un seul e-bus jusqu’à présent, mais qu’elle s’attend à recevoir au moins 10 e-bus d’ici le mois de novembre. Ensuite, le BMTC sera en mesure d’exploiter des services d’alimentation vers les stations de métro de Namma et de résoudre les problèmes de connectivité du dernier kilomètre rencontrés par les navetteurs du métro de Bengaluru, a ajouté l’officier supérieur du BMTC. Les bus électriques sont lancés à Bengaluru par le BMTC conjointement avec Smart City Bengaluru ainsi que la National Thermal Power Corporation Limited.

Selon des responsables, la JBM Auto Limited enverra un total de 90 minibus électriques pour un coût de 130 crores de roupies dans le cadre du projet. Ils ont en outre déclaré qu’une fois les formalités RTO terminées, les bus électriques seraient déployés sur les routes de la ville. Les bus électriques seront exploités sur la base d’un contrat de coût brut (GCC), selon lequel la société privée non seulement fournira les bus, mais assumera également l’entière responsabilité de l’entretien et de l’exploitation des bus. La société fournira également des chauffeurs, ont ajouté les responsables du BMTC. Des points de recharge seront installés par la Bangalore Metropolitan Transport Corporation pour les bus dans les dépôts et fourniront l’infrastructure nécessaire pour maintenir les bus électriques dans les trois dépôts.

