Des trolls racistes ont attaqué l’équipe de football d’Angleterre. Les fans ont riposté.

Il n’était pas vraiment surprenant que des hordes de trolls des réseaux sociaux aient violemment attaqué trois joueurs noirs de l’équipe de football d’Angleterre avec des commentaires racistes et des emojis après une défaite historique le dimanche 11 juillet. défense des joueurs.

« Je travaille dans la lutte contre le racisme depuis plus de 20 ans et je suis surpris de l’ampleur, de l’ampleur et de la rapidité de la réponse antiraciste », a déclaré Sabby Dhalu, qui travaille à l’association britannique à but non lucratif Stand Up to Racism.

Des dizaines de milliers de commentateurs ont directement combattu les attaques racistes en publiant des messages positifs sur les pages personnelles Facebook et Instagram des trois joueurs : Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka. Lundi matin en Californie, les commentaires favorables ont commencé à être plus nombreux que les commentaires négatifs sur les récentes photos Instagram des joueurs.

Les fans essayant de contrer le discours de haine sur Facebook et Instagram ont exhorté les autres supporters à signaler les commentaires offensants aux modérateurs de l’entreprise. Dans le même temps, ils ont exprimé leur frustration envers ces entreprises pour leur lenteur à modérer ces attaques.

Alors que Twitter et Facebook ont ​​finalement supprimé la plupart des commentaires ouvertement racistes, il incombait aux utilisateurs quotidiens sur les plateformes de réagir rapidement et de mettre fin au discours toxique. L’incident a montré à quel point les utilisateurs réguliers des médias sociaux s’intensifient de plus en plus lorsque les sociétés de médias sociaux ne font pas assez pour arrêter la propagation du discours de haine sur leurs plateformes.

Facebook, par exemple, ne modère pas de manière proactive un type courant d’attaque raciste, qui était utilisé de manière agressive sur les comptes de Rashford, Sancho et Saka : des commentaires remplis d’émojis de singe et de peau de banane. Au lieu de cela, Facebook compte sur les utilisateurs pour signaler ce genre de commentaires, a déclaré un porte-parole de l’entreprise à Recode. Une fois que les utilisateurs les ont signalés, les modérateurs de contenu de Facebook peuvent retirer les commentaires si les emojis sont utilisés de manière inappropriée. La société encourage également les utilisateurs victimes de harcèlement à se défendre en activant une fonctionnalité de « mots cachés » qui peut bloquer les mots désignés ou les emojis dans les commentaires sur leurs publications.

De nombreux fans de football ont signalé ce type de messages racistes à la société de médias sociaux où les messages sont apparus, et ont également essayé de maîtriser les messages en partageant leurs propres messages positifs.

Un tweet viral a déclaré: «Ils sont daltoniens lorsque vous gagnez, mais ne peuvent voir la couleur que lorsque vous perdez. Fiers de vous, Bukayo Saka, Marcus Rashford et Jadon Sancho. Pourtant, nous nous levons.

Les 15 tweets les plus partagés contenant les noms des trois joueurs lundi après-midi étaient également tous favorables, selon les données fournies à Recode par l’organisation de recherche sur les médias sociaux First Draft News. Le hashtag « #saynotoracism » a commencé à faire son apparition sur Twitter au Royaume-Uni peu après le match. Un message de soutien à propos de l’un des joueurs, Rashford, disant: “Notre héros, toujours. Il y a tellement d’amour pour toi, Marcus Rashford », a été l’un des liens les plus partagés publiés par un compte vérifié sur Facebook mardi au cours des dernières 24 heures, selon l’outil d’analyse appartenant à Facebook Crowdtangle.

Mais il suffit d’un groupe relativement restreint d’utilisateurs pour réussir à harceler quelqu’un sur les réseaux sociaux.

Twitter a déclaré avoir supprimé 1 000 messages dans les 24 heures qui ont suivi le match. Facebook, propriétaire d’Instagram, a refusé de dire combien de messages la société a supprimés, mais a déclaré dans un communiqué qu’elle avait “rapidement supprimé” un nombre indéterminé de commentaires et de comptes.

Pourtant, les réponses de Facebook et Twitter ont également été insuffisantes pour de nombreux politiciens et personnalités britanniques, y compris les dirigeants du parti conservateur anglais tels que le Premier ministre Boris Johnson, qui ont vivement critiqué ces entreprises pour le vitriol sur leurs plateformes. Dans le passé, Johnson et d’autres membres du Parti conservateur ont été critiqués pour ne pas avoir soutenu les joueurs de football anglais lorsqu’ils ont décidé de s’agenouiller pour protester contre la discrimination raciale. Mais cette fois, les politiciens, les médias et les personnalités publiques de tout l’éventail politique en Angleterre étaient unis dans leur condamnation.

«Je partage la colère face aux abus racistes effroyables de nos joueurs héroïques. Les entreprises de médias sociaux doivent améliorer leur jeu pour y remédier et, si elles ne le font pas, notre nouveau projet de loi sur la sécurité en ligne les obligera à des amendes pouvant atteindre 10 % des revenus mondiaux », Oliver Dowden, secrétaire d’État anglais au numérique. , Culture, Médias et Sport, a tweeté lundi.

Les entreprises de médias sociaux ont longtemps lutté pour contrôler le flux de discours de haine et de désinformation sur leurs plateformes.

Dans ce cas, Twitter a déclaré avoir utilisé une “combinaison d’automatisation basée sur l’apprentissage automatique et d’examen humain” pour identifier les commentaires racistes envers les joueurs, et qu’il avait signalé “de manière proactive” une majorité de ce contenu avec sa technologie.

Facebook a déclaré que l’entreprise “a rapidement supprimé les commentaires et les comptes dirigeant des abus contre les footballeurs anglais” et qu’elle “continuera à prendre des mesures contre ceux qui enfreignent nos règles”.

“Personne ne devrait avoir à subir des abus racistes où que ce soit, et nous n’en voulons pas sur Instagram et Facebook”, lit-on dans une déclaration envoyée par Facebook. « Rien ne résoudra ce défi du jour au lendemain, mais nous nous engageons à protéger notre communauté contre les abus. »

Mais Facebook compte toujours sur ses utilisateurs pour identifier une grande partie de ce contenu.

“Je pense que c’est trop demander à quelqu’un de déposer une plainte, à chaque fois”, a déclaré Dhalu. « Les entreprises doivent mettre en place un filtre pour éviter cela. C’est assez choquant qu’ils ne le soient pas.

Et bien que cela aurait aidé à dissuader les abus contre ces joueurs spécifiques si les plateformes avaient choisi de surveiller et de supprimer de manière proactive les commentaires racistes sur leurs comptes, le problème du harcèlement et des discours de haine sur les réseaux sociaux est répandu. Ces entreprises doivent mieux faire respecter les règles à tous les niveaux, a déclaré Sunder Katwala, directeur du groupe de réflexion britannique sur le multiculturalisme British Future.

« Je pense que le point le plus fondamental est : qu’est-ce qui est autorisé et qu’est-ce qui ne l’est pas ? » demanda Katwala. “Le [social media companies] disent : « les comportements racistes n’ont pas leur place sur notre plateforme », mais vous avez toutes sortes de commentaires racistes. »

La situation de l’équipe de football anglaise montre que les entreprises de médias sociaux ont encore un long chemin à parcourir avant de confirmer leur engagement déclaré à interdire le racisme sur leurs plateformes. En attendant, il semble que les utilisateurs bienveillants contrebalancent la haine. Selon la façon dont vous le regardez, c’est soit un signe d’espoir qui montre que les gens ordinaires se mobilisent pour lutter contre le racisme – ou c’est une indication décevante que de puissantes sociétés de médias sociaux ne font toujours pas ce qui est nécessaire pour arrêter le discours de haine avant qu’il ne se propage sur leur plates-formes.