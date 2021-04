Des trottoirs marqueront les limites de la piste au GP du Portugal après une série de tours invalides en 2020 · .

Les limites de la piste seront surveillées dès le départ lors du Grand Prix du Portugal de ce week-end, en utilisant les directives moins strictes avec lesquelles le week-end de course de l’année dernière s’est terminé.

La journée d’ouverture de la première épreuve de Formule 1 sur la piste l’année dernière a été dominée par des problèmes de limites de piste. Au cours des deux premières séances d’essais, 125 temps au tour ont été supprimés pour les pilotes passant sur les lignes blanches qui marquent les bords de la piste à la sortie du vireur droit Primeira au début du tour et du virage à crête quatre.

En conséquence, la F1 a changé la façon dont les limites de piste étaient contrôlées dans ces virages. Pendant le reste du week-end, les pilotes qui ont coupé «derrière le trottoir rouge et blanc à la sortie» à ces virages ont été considérés comme ayant quitté la piste. Cette distinction a été conservée pour 2021, et tout temps au tour défini par un pilote en quittant le circuit à l’un ou l’autre de ces virages sera supprimé.

La sortie de Galp, la longue descente à droite du virage 15 qui termine le tour, est également surveillée. Le virage rapide a une vaste zone de ruissellement. Selon les notes du directeur de course, «un pilote sera jugé avoir quitté la piste si aucune partie de la voiture n’y reste en contact avec la piste».

Données de piste: Circuit international de l’Algarve, Portimao, Portugal

Tout temps au tour défini par un pilote en quittant le virage au virage 15 sera supprimé, tout comme le tour suivant, en raison de l’emplacement du virage.

Si les pilotes dépassent les limites de la piste à l’un de ces virages trois fois au total pendant la course, ils recevront un drapeau noir et blanc. Une nouvelle transgression par le même conducteur sera alors signalée aux commissaires sportifs. L’année dernière, Lance Stroll et Romain Grosjean ont été sanctionnés lors de la course pour violation des limites de piste.

Comme à Imola il y a deux semaines, où Stroll et Yuki Tsunoda ont été sanctionnés pour des infractions distinctes aux limites de piste lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne, les limites seront contrôlées de la même manière dans toutes les sessions. Lors du Grand Prix de Bahreïn qui a ouvert la saison, différentes interprétations des règles ont été utilisées dans différentes sessions, ce qui a semé la confusion pendant la course.

Dans un changement pour le GP du Portugal de cette année, Pirelli a réduit les pressions de départ minimales pour les pneus arrière de 20 psi à 19 psi pour répondre aux demandes très différentes sur le caoutchouc du circuit ondulé de l’Algarve.

