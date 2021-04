Des trous dans le ciel? La NASA explique ce curieux phénomène

08/04/2021 à 11h03 CEST

SPORT.es

La NASA a publié des images surprenantes sur des phénomènes qui font apparaître des trous dans le ciel. Un événement assez unique que vous pouvez voir dans l’image ci-dessus a surpris des millions d’utilisateurs qui ont émis leurs doutes sur les réseaux sociaux. Cela s’est produit spécifiquement à Wonthaggi, une ville au sud-est de Melbourne où vivent très peu de gens, environ 5000. Là, une étrange photographie dans laquelle le ciel avait un «trou» s’est rapidement répandue et est devenue virale dans le monde entier.

Ces images ont fait le tour du monde comme nous l’avons déjà expliqué, donc sept ans après les événements (c’est arrivé en 2014), la NASA continue de recevoir des questions sur l’événement. Quoi s’est également produit en Suède et aux États-Unis, les théories du complot n’ont pas tardé à venir, plus si possible avec des images aussi étonnantes.

Ce phénomène est appelé « Fallstreak Holes » ou « Hole-punch clouds », qui se produit lorsque il fait très froid ou certaines instabilités de pression atmosphérique se produisent. Il se produit dans des nuages ​​de niveau moyen composés de gouttelettes d’eau liquide très froide, qui restent curieusement à l’état liquide même si elles atteignent le point de congélation de l’eau. Si un avion passe à travers ces gouttelettes d’eau froide, il peut les faire geler, générer des cristaux de glace et provoquer ce phénomène.