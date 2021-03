Des tueur à gages font sauter un véhicule de police avec quatre agents à l’intérieur au Mexique

Quatre membres de la police d’État de l’État mexicain de Zacatecas ont tué dans une attaque par des tueurs à gages des organisations criminelles qui ont fait sauter leur véhicule et les ont abattus.

Les agents ont confronté des membres de groupes illégaux qui voyageaient dans divers véhicules à Chupaderos, dans la municipalité de Villa de Cos, dans l’état de Zacatecas. Les tueurs à gages ont placé un engin explosif contre le véhicule de police, qui a pris feu avec la police d’État à l’intérieur.

Après l’attaque, quelque 200 agents de l’État, de la Garde nationale et de l’armée avec le soutien de deux hélicoptères ont déployé un agent de recherche des agresseurs, ce qui a conduit à un nouvel affrontement armé dans la communauté d’El Barril, municipalité de Villa de Ramos, San Luis Potosí.

C’est le quatrième escarmouche dans une semaine entre les forces de sécurité étatiques et fédérales et les membres présumés de cartels de la drogue.

Le premier s’est produit le jeudi 4 mars, dans la municipalité de Nochistlán, avec un solde d’un policier municipal mort et deux soldats blessés; le deuxième a eu lieu dans la nuit du vendredi 5 au siège municipal de Jerez, officiellement sans morts ni blessés, et le troisième affrontement armé a eu lieu mercredi 10, entre les villes de Nochistlán, Zacatecas et Yahualica, Jalisco.